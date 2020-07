Brittiläinen laulajatähti Dua Lipa on herättänyt nettiraivoa Twitter-päivityksellään. Laulaja jakoi sosiaalisessa mediassa karttakuvan niin sanotusta Suur-Albaniasta, jonka saatteeksi artisti oli kirjoittanut sanan autoktoninen eli kotoperäinen, jolla tässä yhteydessä viitataan alkuperäisväestöön.

Dua Lipan jakamassa kartassa Albanian kartta pitää sisällään muun muassa Kosovon ja osia muista naapurivaltioista.

Twiitti on herättänyt huomiota ja myös kritiikkiä, koska ajatus Suur-Albaniasta on yleisesi rinnastettu albaninationalisteihin. Suur-Albania on ajatus kansallisvaltiosta, joka pitäisi sisällään Balkanin niemimaalla sijaitseva albaanialueet. Osa kommentoijista on pitänyt laulajan viestiä fasistisena.

Aihe on aluepoliittisesti herkkä. Esimerkiksi vuonna 2014 Albanian ja Serbian välillä käyty jalkapallo-ottelu äityi tappeluksi, kun stadionin yläpuolella lentävä dronekopteri kantoi mukanaan Suur-Albanian karttaa.

Seuraavassa twiitissä laulaja toteaa, ettei kannata etnistä erottelua ja hänen ”ei ollut tarkoitus yllyttää vihanpitoon”.

Dua Lipa on itse syntynyt Britanniassa, mutta hänen vanhempansa ovat Kosovon albaaneita. Laulaja sanoo halunneensa vain kokea ylpeyttä ja iloita albanialaisista juuristaan.

Yhtenä kiistakapulana Balkanin alueella on Kosovo, joka julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2008. Serbia ja sen liittolaiset kuten Venäjä eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä.

Dua Lipa toteaa, että aina kun hän julkaisee jotain Kosovoon liittyvää, hänen Twitter-virtansa ”menee sekaisin”.

Kosovon asema on viime päivinä ollut sosiaalisessa mediassa esillä, kun toinen brittiartisti Rita Ora julkaisi Twitterissä kuvan Applen karttasovelluksesta, jossa Kosovoa ei ole merkattu omaksi valtiokseen. Rita Ora on syntynyt Kosovon pääkaupungissa Pristinassa.