Toukokuussa brittilehti The Independent julkaisi antoi supersuositun The 1975 -yhtyeen uudelle albumille yhden tähden. Se tuntui radikaalimmalta kuin oli.

Independentin kirjoitus palasi mieleen, kun tiistaina uutisoitiin brittiläisen musiikkilehden Q:n lopettamisesta. The Guardianin musiikkitoimittaja Alexis Petridis ehti jo kirjoittaa, että Q:n loppu on tuntemamme musiikkilehdistön loppu.

Paino sanalla lehdistö.

Britanniassa klassikkolehdet Melody Maker ja Smash Hits kuopattiin jo aikaa sitten. New Musical Express eli NME ei sekään ole ollut musiikkilehti saati lehti enää liki 10 vuoteen. Enää jäljellä on Uncutin ja Mojon kaltaisia retrolehtiä. Q:n jälkeen uutta musiikkia seurataan pienissä verkkomedioissa ja sanomalehtien musiikkisivuilla.

Suomessakin ainut jäljellä oleva rocklehti on Soundi. Se edustaa Uncutin ja Mojon retroperinnettä: Bob Dylanin uuden albumin on oltava vuoden paras.

Kyse ei ole vain musiikkilehdistön lopusta, vaan kokonaisen brittiläisen kirjoittamisperinteen hiipumisesta. Sikäläisen mielipidejournalismin hyveet, tyylittely, häijyily ja salaiva loivat pohjan myös suomalaiselle popkirjoittamiselle. Tyyliä edusti erityisesti Rumba, johon itsekin kirjoitin vuosia. ”Punavuoren NME” oli toistuva pilkkanimi. Soundiin vastaavia ei syystä tai toisesta liitetty.

Brittien tappio on amerikkalaisuuden voitto. Sitä edustaa puhtaimmillaan verkkomediamammutti Pitchfork.

Pitchforkin slogan kuuluu ”Most Trusted Voice in Music”, musiikin luotettavin ääni. Jo ennen sloganin lanseeraamista sivusto oli järjestelmällisesti siivonnut arkistostaan vanhoja ylilyöntiarvioita pois.

On desimaalin tarkka asteikko, joka määrittelee yleismakua. Pistemäärät päätetään toimituksen kesken.

Olisi mahdoton kuvitella The 1975:n kaltaisen suuren julkaisun saavan murskapisteitä, oli levy kuinka ärsyttävä tahansa. Tuote todella on luotettava, mutta liian sliipatussa ammattimaisuudessa on ikävä sivumaku.

Jo kohtuullisella harjaantuneisuudella suurten julkaisujen pisteet voi arvata etukäteen muutaman desimaalin tarkkuudella. Levyjä ei tarvitse edes kuulla.

Pitchforkin päätoimittaja Puja Patel harmittelikin vastikään, kuinka arvosanat jumiutuvat positiivisehkoon haarukkaan. Kaikki on hyvää!

Suomalaisen pop-vesilasin läikyttelyksi riittää, jos antaa ”yleismakua” edustavalle yhtyeelle Soundissa kaksi tähteä. Positiivissävyisen kolmen tähden arvion jälkeen pettyneeltä artistilta on voinut tulla viestiä, ymmärsinkö levyn nyt ihan oikein.

Siinä missä ennen oli tarkkasanaista henkilökohtaisen mielipiteen muodostusta, on nyt kuratointia. Esimerkiksi Harper’s-kulttuurilehti on kirjoittanut kriitikon uudesta tehtävästä: olla esitykkääjä ja suositteluratas rasvatussa kulttuurikoneessa. Näiden rattaiden mielipiteistä Metacriticin kaltaiset arviopisteaggregaattorit sitten laskevat keskiarvon.

Lukijaa eli kuluttajaa palvellaan paremmin kuin koskaan. Toinen kysymys on, viihtyykö hän?

Rock-kritiikin peruskivenä on pidetty brittiläisen Nik Cohnin 23-vuotiaana vuonna 1969 kirjoittamaa Awopbopaloobop Alopbamboom -kirjaa.

Kirjassaan Cohn esimerkiksi julisti tyylipuhtaaseen brittityyliin, että The Beatlesillä on edessään arvokas ura vanhoina ja viisaina popmaestroina, kun taas The Rolling Stonesissa oli tasan yhden paukahduksen verran voimaa, ja sen jälkeen he tylsistyttäisivät kaikki kalmanjäykiksi. Siksi bändille olisi parasta kuolla lento-onnettomuudessa juuri alle kolmekymppisinä.

Loppu on historiaa. Mutta ainakin Cohn oli mieluummin täysillä väärässä kuin varoen oikeassa.