Draama

Upseeri ja vakooja (J’Accuse), ohjaus Roman Polanski, pääosissa Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. 132 min. ★★★

Puolalaissyntyinen Roman Polanski on yksi aikamme an­sioituneimpia elokuvaohjaajia, mutta myös kiistelty hahmo. #Metoo-liikkeen myötä 13-vuo­tiaan tytön raiskaussyyte Yhdysvalloista vuodelta 1977 on palannut leimaamaan Polanskia ja hänen työtään.

Yhdysvaltoihin Polanski ei voi mennä, koska syyte on siellä yhä voimassa. Polanski ei ole myöntänyt raiskausta, mutta kylläkin seksin alaikäisen kanssa.

Vanha tapaus on varjostanut Upseeri ja vakooja -elokuvan voittokulkua ensin Venetsian elokuvajuhlilla, jossa se sai festivaalin toiseksi tärkeimmän palkinnon, Grand Jury Prizen, sekä myöhemmin Ranskan César-tilaisuudessa, jossa elokuva voitti kolme César-palkintoa. Mielenosoitukset ja protestit niin kaduilla kuin netissä ovat seuranneet Polanskia ja elokuvaa.

Upseeri ja vakooja -elokuvassa ei sinänsä ole mitään protestoitavaa. Se on selkeä salapoliisikertomus usein ruoditusta Dreyfus-tapauksesta, jolla toki on yhtymäkohtia nykyaikaan, esimerkiksi jälleen nousussa olevaan juutalaisvihaan.

Vuonna 1895 Ranskan armeijan kapteenia Alfred Dreyfusia syytettiin tietojen myynnistä saksalaisille. Dreyfus tuomittiin ja passitettiin Pirunsaaren vankisiirtokuntaan. Todisteet häntä vastaan olivat hatarat, ja päämotiivina Dreyfusin tuomitsemiselle tuntui olevan armeijan ylempien upseerien silmitön juutalaisvastaisuus.

Tapaus räjähti kansakunnan silmille, kun kuuluisa kirjailija Emile Zola julkaisi Dreyfusia puoltavan kiistakirjoituksensa J’Accuse, Minä syytän. Zola tuomittiin kunnianloukkauksesta armeijaa kohtaan, mutta viimein asiat kehittyivät siihen suuntaan, että Dreyfus vapautettiin.

Elokuvan päähenkilö on Dreyfusin kouluttajana aiemmin toiminut majuri Georges Picquart (Jean Dujardin, kuvassa). Picquart ei pidä juutalaisista enempää kuin hänen upseeritoverinsakaan, mutta ei hän liioin suvaitse syyttömänä tuomitsemista.

Polanskin elokuvan päähenkilö on Dreyfusin (Louis Garrel) kouluttajana aiemmin toiminut majuri Georges Picquart (Jean Dujardin). Picquart ei pidä juutalaisista enempää kuin hänen upseeritoverinsakaan, mutta ei hän liioin suvaitse syyttömänä tuomitsemista.

Kun Picquart nimitetään sotilastiedustelun päälliköksi, hän saa käsiinsä tietoja, jotka osoittavat vakoojan olevan eräs aivan muu kuin Dreyfus. Lähdettyään oikomaan väärää tuomiota, Picquart saa niskaansa armeijan komentajien vihat. Heidän mielestään asia on loppuun käsitelty, eikä armeijan kunniaa sovi tahrata osoittamalla, että Dreyfus-tutkinnassa on raskaasti möhlitty, ja että sen perimmäisenä motiivina oli antisemitismi.

Upseeri ja vakooja on Polanskin kolmas yhteistyö brittikirjailija Robert Harrisin kanssa. Ensimmäisestä, Harrisin romaaniin Pompeiji perustuvasta elokuvasta ei tullut mitään, mutta The Ghost Writer (2010) on Polanskin parhaita elokuvia.

Harrisin historialliset trillerit ovat yksityiskohdiltaan ja taustoiltaan hiottuja, mutta kerronnaltaan usein hieman kuivakkaita ja mielikuvituksettomia. Sama pätee Upseeri ja vakooja -elokuvaankin, jonka pohjana on Harrisin samanniminen romaani vuodelta 2013. Käsikirjoituksen siitä ovat tehneet Harris ja Polanski yhteistyössä.

Elokuva käynnistyy aika jähmeästi, jopa teatterimaisesti, ja pääsee liikkeelle vasta, kun Picquartille alkaa selvitä totuus. Siitä eteenpäin Upseeri ja vakooja on aitoa Polanskia: notkeaa ja jännittävää tarinankerrontaa, joka tempaa mukaansa.

Ohjaaja ei turvaudu mihinkään temppuihin, vaan luottaa vanhanaikaisen suoraviivaiseen elokuvakerrontaan, jossa selkeys on pääasia. Samalla elokuvasta tulee rasismin läpitunkeman yhteiskunnan ja järjestelmän purevaa kritiikkiä, jolla on, kuten sanottua, selvä linja nykypäivän Eurooppaan.

Upseeri ja vakooja on tasaisen hyvä elokuva, mutta ei niin haastava tai psykologisesti monitasoinen kuin monet Polanskin aiemmat ohjaustyöt. Ei tosin millään muotoa liioin sellainen kalkkuna kuin Merirosvot (1986) tai Yhdeksäs portti (1999).

Polanski on muutamissa lausunnoissaan verrannut itseensä viime aikoina kohdistuneita mielenilmauksia Dreyfusin aikoinaan kohtaamaan vainoon, mikä on vain lisännyt reaktioita häntä kohtaan. Se on ymmärrettävää, sillä eihän seksin alaikäisen kanssa myöntänyt mies ole samalla viivalla kuin taustansa ja uskontonsa vuoksi aikoinaan syyttömänä tuomittu upseeri.