Neljästoista vieras ★

(Suomi 1948) Yläluokkaisten nuorten lemmenleikkejä ja herrojen bisnessuhteita Toivo Särkän mitättömässä tekeleessä. Päärooleissa muun muassa Rolf Labbart ja Hillevi Lagerstam.

TV1 klo 13.00

Roskisprinssi ★★★

(Suomi 2012) Raimo O. Niemen kivassa komediassa nuori Jed (Jon-Jon Geitel) muuttaa maalle ja löytää elämäänsä uusia ulottuvuuksia. (K7)

Hero klo 19.00

Merijalkaväen mies ★★★

(USA 2005) Menestysohjaaja Sam Mendesin välityö perustuu Anthony Swoffordin omakohtaiseen romaaniin Persianlahden sodan vuosilta. Pääosissa ovat Jake Gyllenhaal ja Peter Sarsgaard. (K16)

TV5 klo 21.00

Kaameat pomot ★★

(USA 2011) Kolme kaverusta päättää murhauttaa sikamaiset pomonsa, ja tuloksena on vain huonoa, seksististä huumoria amerikkalaisesta työelämästä. Näyttelijäkaarti on kyllä vakuuttava: Jason Bateman, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Jamie Foxx. (K12)

Nelonen klo 21.00

We Are Your Friends ★★★

(USA 2015) Elokuva EDM-soundeista pitäville, mutta tarina on perinteistä höttöä. Zac Efron näyttelee nuorta dj:tä, joka alkaa tähdätä korkeammalle. (K16)

Frii klo 22.55

Rocky ★★★

(USA 1976) Rocky Balboan saaga kohti nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruutta alkaa karun katu-uskottavasti. Sylvester Stallone kirjoitti roolin itselleen ja nousi maineeseen. Elokuvan ohjasi John G. Avildsen, joka palkittiin Oscarilla. (K16)

Nelonen klo 23.00

Straight Outta Compton ★★★

(USA 2015) Gangstarapin legenda N.W.A. nousee maineeseen 1980-luvulla. Klassinen kaari ryysyistä rikkauksiin, ja naiset heiluvat taustalla. O’Shea Jackson Jr näyttelee isäänsä Ice Cubea nuorena. (K16)

Kutonen klo 23.10