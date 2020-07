Eveliina Mäntylä

Sain kolmannella luokalla isosiskoltani luvan viedä poplaulaja Britney Spearsin juuri julkaistun In the Zone -albumin luokan levyraatiin.

Vuosi oli 2003, ja Spears oli lopullisesti karistanut imagonsa Hit me baby one more timen kilttinä lukiotyttönä.

Kappaleeksi valitsin Toxicin. Se oli minusta paras kappale, jonka olin koskaan kuullut.