Albumi: Pop / Rock

Taylor Swift: Folklore

Republic ★★★★

Kappas, perinteinen yllätysjulkaisu voi vielä tänä päivänä olla myös oikeasti yllätys.

Taylor Swift ilmoitti torstaina julkaisevansa keskiyöllä kahdeksannen albuminsa, Folkloren. Yksi maailman isoimmista poptähdistä on tähän mennessä julkaissut levynsä hyvin perinteisen kaavan mukaan albumia edeltävine sinkkuineen.

Tuskin kukaan osasi odottaa, että juuri Swift julkaisisi spontaanisti korona-aikana äänitetyn levyn. Edellisen Lover-levyn ilmestymisestä ei ole ehtinyt kulua edes vuotta.

Strategia on toimiva. Poikkeava julkaisutapa harhauttaa helposti ajattelemaan myös itse materiaalin poikkeuksellisuutta. Tulkintakehys asettuu nopeasti toisenlaiseksi kuin normaalin julkaisumankelin läpi mennyt albumi. Swiftin kokoisen artistin kohdalla uusi julkaisu on myös iso uutinen, joten mediat myös kiirehtivät kirjoittamaan arviot nopeasti – kuka ehtii kertoa ensin, että mistä on kyse?

Levy on saanut innostuneen vastaanoton, ja The Guardian antoi sille vain muutama tunti levyn julkaisun jälkeen viisi tähteä. Riskinä näissä tapauksissa on, että albumin merkitystä liioitellaan kiireessä, jottei sen poikkeuksellisuuteen tule säröä. Kovin monta suurta tapausta musiikkivuoteen ei mahdu, ja musiikkimediat pitävät niistä mieluusti kiinni.

Keväällä Fiona Applen levyä ei koronan vuoksi siirretty vaan julkaistiin yllättäen etuajassa. Levy sai heti ylistäviä arvioita, ja olin mukana intoilijoiden joukossa, mutta näin monen kuukauden jälkeen seison yhä viiden tähden arvion takana.

Läpinäkyvyyden vuoksi mainittakoon, että oma Folklore-arvioni on kirjoitettu suunnilleen viiden läpikuuntelun jälkeen. Folklore ei ole poikkeuksellinen, mutta se on todella hyvä.

On hyvin mahdollista, että ilman koronaa koko levyä ei olisi syntynyt. Kevät olisi todennäköisesti mennyt Swiftillä kesän keikkoihin valmistautuessa.

Myös levyn taustalta löytyy yllättäviä tahoja. Levyn on tuottanut suurimmaksi osaksi entisen indie- ja nykyisen stadionbändin The Nationalin Aaron Dessner, jolla on iso vastuu bändin estetiikasta. Niin ikään bändissä vaikuttava Bryce Dessner vastaa orkesterisovituksista.

Folklore kuulostaa monin paikoin Swiftin ja The Nationalin yhteislevyltä, etenkin ensimmäisten kappaleiden The 1 ja Cardigan osalta. Jos laulajaksi vaihtaisi Matt Berningerin, kappaleet olisivat silkkaa The Nationalia. Pianomelodiat, orkesterisovitukset ja kevyt elekroniikka ovat välittömästi tunnistettavia ja yhtyeen ohjekirjan mukaan toteutettu.

Lover-levyn tapaan kappaleita on paljon. Kuudentoista kappaleen kokonaisuus kestää yli tunnin. Myöhemmin ilmestyvässä fyysisessä painoksessa on vielä yksi bonuskappale.

Yksitoista kappaletta on tehty Dessnerin kanssa, ja loput viisi Jack Antonoffin kanssa. Exile-kappaleessa vierailee myös Bon Iver sekä William Bowery. Vaikka kyseessä on yllätyslevy, panoksia ei ole säästetty. Tuotantotiimi on hyvin nimekäs.

Albumina Folklore on edeltäjäänsä fokusoituneempi. Lover, joka oli oikein kelpo levy sekin, pullisteli erilaista materiaalia elektropopista aina ilmeiseen Lana Del Rey -pastissiin. Sinkkubiisejä ja täsmäiskupyrkimyksiä.

Ei Folklore mitään nashvilleä ole, mutta esteettisesti tiukkaa nykyamericanaa, ja levynä ehdottomasti kiinnostavampi kuin Lover. Niin kuin Billie Eilishillä, kappaleet on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, kenties niiden minimalistista luonnetta korostamaan.

Cardigan on levyn ensimmäinen single, josta julkaistiin myös video. Se on hyvin perinteinen americana-balladi, jossa kertoja vertaa itseään vanhaan neuleeseen.

Swift kuljettaa kappaleitaan hyvin vaivattomasti. Intuitiivinen julkaisu- ja työskentelytapa selvästi sopii hänelle. Hänen laulujensa kertojissa on hyvin paljon samaa Kacey Musgravesin ja Lana Del Reyn kaltaisten itsevarmojen yhdysvaltalaisten nykylauluntekijöiden kanssa. Etenkin Musgravesin kanssa, joka usein pyyhkii kappaleissaan miehillä lattiaa niin kuin hyvän kantridiivan kuuluu.

Ero Antonoffin ja Dessnerin tuottamien kappaleiden välillä on ilmeinen, ja tuottajana Dessner vetää pidemmän tikun. Hänen tuottamissa kappaleissa Swift tuntuu liikkuvan uusilla alueilla ja ilmaisu on rikkaampaa. Folkloren suurimmat ansiot ovat nimenomaan Swiftin ilmaisun laajentamisessa.

Antonoffin tuottama Betty on huomattavasti perinteisempää americanaa huuliharppuineen ja akustisine kitaroineen. Dessnerin tuottama Peace on lähempänä impressionistista Bon Iveriä. Myös My Tears Ricochet näyttää esimerkiksi, miten Antonoff tekee perinteisempää pötköä. Antonoffin kappaleista This Is Me Trying onnistuu parhaiten.

Vaikka Folklore on edeltäjäänsä fokusoituneempi ja eheämpi, niin levy olisi ollut vielä onnistuneempi vain yhden tuottajan käsissä. Brutaalia, mutta siirtämällä Antonoffin kappaleet toiseen yhteyteen levy olisi saatu myös sopivaan mittaan.

Vahvin materiaali löytyy levyn ensimmäiseltä neljännekseltä. Bon Iverin kanssa esitetty duetto Exile on yksinkertaisista aineksista koottu ja kuin musikaalielokuvaan tehty balladi. Loppupuolelta myös esimerkiksi Mad Woman, Hoax ja Epiphany erottuvat.

Ilmeisesti myös Swiftin leirissä levyä pidetään todella onnistuneena, sillä siitä myydään sekä cd:nä että vinyylinä kahdeksaa eri versiota. Tässä mittaluokassa lähennellään jo varmaan albumipaketoinnin ennätystä.