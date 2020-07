Netflix julkaisee elokuussa Immigration Nation -dokumenttisarjan, joka lupaa tarjota harvinaislaatuisen laajan näkymän Yhdysvaltojen rikkinäiseen maahanmuuttojärjestelmään.

Dokumentin tekijät saivat vuonna 2017 ennenkuulumattoman vapaan pääsyn kuvaamaan Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n toimintaa, joka pysyy yleensä julkisuudelta piilossa.

Tällä tietoa dokumentin ensimmäinen osa julkaistaan 3. elokuuta.

Ennennäkemättömän laaja kuvauslupa tarkoitti myös, että tekijät saivat talteen useita huolestuttavia kohtauksia ja todennäköisiä virkarikoksia.

Trailerissa nähdään ja kuullaan kohtaus, jossa puhelimen toisessa päässä oleva esimies sanoo autoa ajavalle viranomaiselle, ettei välitä, mitä he tekevät, kunhan he tuovat mukanaan vähintään kaksi pidätettyä.

”Hän tiesi, että te [kuvausryhmä] olette mukanani, eikö niin? Koska tuota oli melko typerää sanoa”, viranomainen sanoo kuvausryhmälle.

Kun dokumentti alkoi kahden ja puolen vuoden kuvausten jälkeen valmistua, Trumpin hallinto hermostui ja uhkasi tekijöitä oikeudellisilla toimilla, The New York Times kertoi perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Dokumentti pitäisi hallinnon mukaan julkaista vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen ja siitä pitäisi poistaa tiettyjä kohtauksia, New York Times kertoo.

Lehden mukaan yhdessä kohtauksessa ICE:n viranomaiset valehtelevat päästäkseen sisään maahanmuuttajien majapaikkaan ja pilkkaavat pidätettyjä. Toisessa kohtauksessa viranomainen tiirikoi lukon kesken ratsiaa, ilmeisesti laittomasti.

Dokumentissa seurataan myös rajavartioita, jotka ovat ylpeitä, kun voivat pelastaa siirtolaisia kuolemasta nestehukkaan Meksikon ja Yhdysvaltojen rajamailla. Samalla rajavartijat myöntävät, että heidän käyttämänsä taktiikat pakottavat siirtolaiset käyttämään yhä vaarallisempia reittejä.

Dokumentin tekijät Christina Clusiau ja Shaul Schwarz kertoivat New York Timesille, että ICE:n televisio- ja elokuva-asioista vastaava viranomainen sanoi liittovaltion olevan valmis tekemään kaikkensa, jotta tietyt kohtaukset eivät näkisi päivänvaloa. Heidän mukaansa ICE uhkasi, että liittovaltion hallinto käy nimenomaan heidän pienen tuotantoyhtiönsä, ei Netflixin kimppuun, ja että hallinnon viha projektia kohtaan tulee ”aina korkeimmalta tasolta asti”.

Dokumentin tekijät siirtyivät New York Timesille kertomansa mukaan käyttämään salattuja viestipalveluita, asensivat turvakameroita toimistoonsa ja siirsivät leikkaamattomattoman kuvamateriaalin talteen toiseen paikkaan.

ICE:n viestintävastaava kiisti dokumentin tekijöiden syytökset New York Timesille. Lehden mukaan liittovaltion ja dokumentin tekijöiden juristit pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen.

Maahanmuuttopolitiikka on ollut Trumpin presidenttikauden ehkä kiistellyin osa. On ollut yritys estää kategorisesti muslimien saapuminen maahan, on ollut lapsien erottamista vanhemmistaan rajalla, lapsia häkeissä, ulkomaalaisten asiantuntijoiden viisumien jäädyttämistä ja viimeisimpinä yritys estää väestönlaskentaa laskemasta paperittomia siirtolaisia mukaan osavaltioiden väkilukuun – ilmeisen ilmiselvästi perustuslain vastaisesti.

Dokumentin sensurointiyritykseen liittyen historia ei ole Trumpin hallinnon puolella. Se ei onnistunut estämään John Boltonin eikä Mary Trumpin kirjojen julkaisua. Lisäksi Yhdysvaltojen korkein oikeus on historiansa aikana hylännyt kaikki liittovaltion hallinnon ennakkosensuuriyritykset.