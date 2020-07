Brittisarja Bulletproofin promokuva näyttää kopiolta Bad Boys -elokuvien julisteista. Sen avausjakso puolestaan tuntuu versiolta geneerisestä yhdysvaltalaisesta poliisisarjasta, vain vähän halvemmalla tehdyltä.

Meno kuitenkin kohenee sarjan edetessä, kun pää- ja sivuhahmot piirtyvät paremmin esiin toiminnan ja nokkeluuksien takaa.

Bulletpoof on klassinen bromance: sen pohjana on kahden miehen kaveruus ja bondaaminen. Lontoolaiset Aaron ”Bish” Bishop (Noel Clarke) ja Ronnie Pike (Ashley Walters) ovat lapsuudenkavereita ja nykyisiä parhaita ystäviä, jotka työskentelevät Britannian kansalliselle rikosvirastolle.

He ovat toiminnan ihmisiä, jotka rikkovat tarvittaessa sääntöjä, vaikka pomo (Lindsey Coulson) hengittää niskaan.

Ensimmäisessä jaksossa Bishopin ja Piken ilmiantaja vinkkaa autovarasliigasta, toisessa jaksossa he ovat supervarkaan perässä. Kuudessa osassa käydään jaksokohtaisten rikosjuonten lisäksi läpi pidempiä, kaksikon ihmissuhteille pohjaavia tarinalinjoja.

Pääosanäyttelijät ovat ideoineet sarjan yhdessä Nick Loven kanssa. Clarke ja Walters ovat haastatteluissa auliisti myöntäneet velkansa amerikkalaiselle komedialliselle kaverusviihteelle, niin jo mainitulle Bad Boysille kuin Tappavalle aseelle.

Vaikka painotus on ollut kansainvälisessä kerronnassa, metodi on purrut erityisen hyvin kaksikon kotimaassa. Sarjan ensimmäinen jakso sai ilmestyessään Sky One -kanavan vuoden 2018 parhaan tuloksen: keskimäärin 1,59 miljoonaa katsojaa. Yhdysvalloissa Bulletproof ei ole menestynyt yhtä hyvin.

Sarja on lipevää vauhtiviihdettä, joka eroaa perinteisen brittijännärikerronnan arkisuudesta. Yhdessä suhteessa poikkeama brittiläisiin poliisisarjoihin on miellyttävä. Pääosia näyttelee kaksi mustaa miestä, jotka esitetään positiivisessa valossa, myös perheenisinä ja kumppaneina.

Kerronta tukevoituu juuri hahmojen yksityiselämän ja taustojen kuvaamisen myötä. Soppaan sekoittuu perhedraamaa, politiikkaa sekä pieni tippa yhteiskunnallista realismia.

Päähenkilöt tulevat erilaisista lähtökohdista: Pike on vaikutusvaltaisen isän (Clarke Peters) poika, jolta odotetaan uranousua ja siirtymistä virkamiespöydän ääreen.

Bishop sen sijaan on asunut kasvatuslaitoksissa ja tuntee kadut. He liikkuvat luontevasti niin pormestarin vastaanotolla kuin systeemiin juuttuneiden nuorten parissa.

Ensimmäisen kauden jaksojen jälkeen C More lataa palveluunsa toisen kauden, jonka poliisipari aloittaa peitetehtävissä. Syksyllä sarjasta on tulossa kolmeosainen spesiaali.

Bulletproof, C More. (K16)