Dokumenttielokuvan Isä, sotilas, poika alussa eletään vuotta 2010. Yhdysvaltain maavoimien vääpelin Brian Eischin vaimo on häipynyt joitakin vuosia aiemmin ja jättänyt pojat, nyt 7-vuotiaan Joeyn ja 12-vuo­tiaan Isaacin, isänsä kasvatettaviksi.

Tästä huolimatta Brian on vuoden komennuksella Afganistanissa. Setänsä luona asuvia poikia vaivaa ikävä, ja etenkin öisin mieleen hiipii huoli isän turvallisuudesta.

Kun Brian tulee kahden viikon lomalle ja palaa sen jälkeen vielä puoleksi vuodeksi Afganistaniin, erossa olon tuska vain kasvaa. Perheenisä pohtii tekemäänsä uhrausta, ja etenkin sitä, vaaditaanko hänen lapsiltaan liikaa.

Sitten Brian haavoittuu taistelussa ja joutuu palaamaan kotimaahan. Alkaa toisenlainen kipuilu.

Ohjaajat Leslye Davis ja Catrin Einhorn seurasivat Eischien elämää vuoteen 2019 asti, siis lähes kymmenen vuoden ajan.

Työ on laadukasta, vaikka kumpikaan ei ole aiemmin tehnyt pitkää dokumenttielokuvaa.

Projekti laajeni kunnioitettavaan mittaansa vähitellen. Alkujaan kaksikko lähti tekemään dokumenttielokuvaa Eischin pataljoonan komennuksesta Afganistaniin.

Netflixin ohella rahoitukseen on osallistunut The New York Times, joka julkaisi vastikään samasta aiheesta pitkän inter­aktiivisen jutun. Siinä David ja Einhorn kirjoittavat dokumentissa nähtävistä tapahtumista mutta yksityiskohtia lisäillen.

Eischin suvussa monet miehistä ovat palvelleet asevoimissa. Niinpä Isä, sotilas, poika sisältää väistämättä paljon isänmaa- ja asevoima-asiaa, mutta palavan patriotismin ihailusta ei ole kyse. Ei edes sitä kautta, että sotilasura on toiveissa myös ­Joeylle ja Isaacille.

Brian on kaikesta päätellen omaa isäänsä lämpimämpi ja läheisempi kasvattaja, mutta pyrkii silti kovettamaan poikiaan henkisesti. Poikien kasvua pitkään seuraamalla dokumentti pääsee painokkaasti kiinni tapaan, jolla tietty maskuliinisuuden malli vähitellen siirtyy isältä pojille.

Yksi paljon kertovista, riipaisevista kohtauksista nähdään painikilpailuissa, joissa Brian komentaa Joeya ottelemaan aggressiivisemmin. Etenkin kun isällä on ollut vaikeaa, poika haluaisi pärjätä.

Nuorempana Isaac pohtii sotimisen mielekkyyttä. Kokonaisuutena katsoen tätä pohdintaa on kuitenkin mukana vähän.

Heti dokumentin alun jälkeen sen neljänneksi keskeiseksi henkilöksi kohoaa Brianin uusi naisystävä Maria. Hänestä tulee yksi valopilkuista, uusperhettä tasapainottava ja normaalia elämää ylläpitävä voima.

Katsojalle Maria on kullanarvoinen myös siksi, että usein hän on ainoa, joka kykenee kertomaan, miten perheessä oi­keasti voidaan.

Isä, sotilas, poika, Netflix. (K16)