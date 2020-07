Uuden amerikkalaisen Council of Dads -sarjan (2020) alku herättää toiveita: voisiko tässä olla yhtä sydämeenkäyvä perhe­draama kuin meilläkin esitetty, kotimaassaan Yhdysvalloissa vuosia suosituimman sarjan titteliä pidellyt This is Us (2016–)?

Sarjan lähtöasetelma on hyvä ja antaa draamalle mahdollisuuksia lähteä kehittymään moneen suuntaan.

Perryn suurperheen isä Scott (Tom Everett Scott) sairastuu syöpään. Ystävä ja lääkäri Oliver (J. August Richards) yrittää pelastaa Scottin, mutta lopulta mitään ei tunnu olevan tehtävissä. Kuoleva Scott haluaa viimeisenä tekonaan jättää perheelleen ­tueksi kolmesta ystävästään koostuvan isäneuvoston.

Tarina on saanut innoituksensa Bruce Feilerin saman­nimisestä, omakohtaisesta kirjasta, ja sen on luonut muun ­muassa Greyn anatomiaa käsikirjoittanut pariskunta Joan Rater ja Tony Phelan.

Tehtäviin valikoituvat miehet kertovat kukin omaa tarinaansa Scottista ja tämän menneisyydestä.

Neuvostoon kuuluvat Scottin kollega Anthony (Clive Standen), lääkäri Oliver sekä Larry (Michael O’Neill), jonka tukihenkilö Scott oli AA-kerhossa.

Isäneuvoston tehtävänä on auttaa ja neuvoa niin surevaa leskeä Robinia (mm. The Walking Deadista tuttu Sarah Wayne Callies) kuin lapsia näiden arjessa.

Perheen jälkikasvusta Luly (Michelle Weaver) on Scottin lapsi ja ottotytär Charlotte (Thalia Tran) on adoptoitu Kiinasta.

Biologisia lapsia Scottilla ja Robinilla on kolme: teini-ikäinen Theo (Emjay Anthony), Hope-vauva sekä 7-vuotias J.J. (Blue Chapman), translapsi, joka on syntynyt tytön kehoon, mutta kokee olevansa poika.

Lasten taustoista avautuvat tarinalinjat ovat huimasti kiinnostavampia kuin pian sekä katsojan että perheenjäsenten hermoille käyvä, kaikessa päsmäröivä isäneuvosto.

Eivätkä sarjan jakamat kauhtuneet elämänviisaudetkaan kouraise sydänalasta niin kuin on tarkoitettu.

Council of Dads ei yllä koskettavuudessa This is Us -sarjan tasolle, ja se lopetettiinkin ensimmäisen kauden jälkeen.

Council of Dads, TV2 klo 22.00 ja Yle Areena.