Suosituista Marianne Jidhoff -dekkareistaan tunnettu Denise Rudberg on vaihtanut genreä. Salainen koodi -romaani aloittaa Liittolaiset-trilogian. Vuodesta 1940 siirrytään kohti 1960-lukua.

Romaani

Denise Rudberg: Salainen koodi (Det första chiffret. Kontrahenterna), suom. Anu Koivunen. Into, 284 s.

Tapahtuma­paikkana on Tukholma, ajankohtana vuosi 1940 ja pääosissa kolme naista: Iris Lepik, Elisabeth Herrman ja Signe Jansson.

Naiset valitaan – itselleen yllätykseksi – kokeeseen, jolla etsitään lahjakkuuksia Ruotsin tiedustelupalvelun salaisiin tehtäviin, koodinmurtajiksi.

Näistä lähtökohdista ruotsalainen menestyskirjailija Denise Rudberg (s. 1971) kehii ensimmäisen osan uuteen Liittolaiset-trilogiaansa.

Marianne Jidhoffista kertovaa dekkarisarjaa pitkään kirjoittanut ja chick litin parissa aloittanut Rudberg omaa vahvan kirjoittajarutiinin. Se näkyy tässäkin erityisesti elävinä henkilökuvina ja suhteiden taitavana psykologisena kuvauksena.

Kuten Jidhoff-dekkarit, myös Salainen koodi sijoittuu Tukholman Östermalmille, jonka kulmat siellä syntynyt kirjailija tuntee kuin omat taskunsa. Liding­össä ollaan myös.

Siellä asui aikanaan Arne Beurling (1905–1986), matemaatikko, joka onnistui murtamaan saksalaisten Geheimfernschreiber-kaukokirjoittimen salakirjoituksen. Tämän ansiosta Ruotsin tiedustelu pystyi seuraamaan pitkään miehitetyn Norjan ja Saksan välistä viestintää.

Beurlingin tarinassa olisi oivat elokuvan ainekset, siinä missä brittikollegansa Alan Turingin (1912–1954) elämässä.

Rudberg ammentaa Beurlingin tarinasta professori Svart­strömin hahmoon.

Denise Rudberg on haastatteluissa kertonut romaanin henkilöiden perustuvan hänen omaan suku­historiaansa. Äidin­äiti esimerkiksi pakeni Virosta kuten kirjan Iris, joka on paennut sodan jaloista kahden pienen poikansa kanssa. Mies – juutalainen fyysikko – on jäänyt Viroon, eivätkä hänen vaiheensa selviä ensimmäisessä osassa.

Kolmikon nuorin, Elisabeth, on hyvin toimeentulevasta tukholmalaisperheestä ja joukon tulisin temperamentiltaan. Vaatimaton Signe taas on tullut lukemattomien muiden mukana maalta kasvavaan suur­kaupunkiin ­leveämmän leivän perässä. Hänellä ei ole ollut mahdollisuuksia koulunkäyntiin, mutta työnantaja, sokeutunut matematiikan professori Svartström, huomaa sisäkkö-Signen poikkeuksellisen matemaattisen lahjakkuuden.

Signe selvittääkin testit kirkkaasti, mikä muuttaa hänen elämänsä. Jo heti testien jälkeen hän huomaa istuvansa syömässä kolmioleipiä samassa pöydässä sodanaikaisen pääministerin Per-Albin Hanssonin kanssa.

Kolmen naisen tarinoiden vuorotteluna kulkeva rakenne toimii hyvin, samoin Anu Koivusen luonteva suomennos.

Ensimmäisestä osasta kuluu tosin yllättävän paljon sivuja päähenkilöiden taustoittamiseen ja luonteiden kuvaukseen, ja varsinainen juoni pääsee kunnolla vauhtiin turhan myöhään.

Rudbergilla on joka tapauksessa silmää yksityiskohdille ja tarkoille havainnoille. Hän poimii poikkeusaikojen elämästä arkisia detaljeja ja kuvaa eläy­tyen naisten asemaa ja yllättävästä kohtaamisesta alkaneen ystävyyden syvenemistä.

Ruotsi pysytteli toisessa maailmansodassa neutraalina, mutta kävi kauppaa Saksan kanssa. Tukholma vilisi vakoilijoita eri puolilta rintamia. Tavallisen ihmisen elämää rajoittivat säännöstely, ilmahälytykset ja energiansäästö, mutta elämä oli niistä huolimatta paljon huolettomampaa kuin sotivissa naapurimaissa. Astrid Lindgrenin Sotapäiväkirjat 1939–1945 on kiinnostava dokumentti ajanjaksosta.

Näistä lähtökohdista aineksia olisi vaikka mihin. Rudberg tarjoilee vetävää viihdettä.

Avausosa koukuttaa kyllä sen verran, että jatkoa on saatava. Trilogian kakkos­osa En andra allians on juuri ilmestynyt ruotsiksi.