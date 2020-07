Tom of Finlandia, oikealta nimeltään Touko Laaksosta, käsittelevä artikkeli ilmestyi The New York Times -sanomalehdessä 23. heinäkuuta 2020.

”Tom of Finlandin vaikutus on niin valtava, että sitä on vaikeaa arvioida”, alkaa New York Timesin tällä viikolla julkaisema juttu. ”Joka kerta kun stylisti pukee nuoren poptähden päähän nahkaisen koppalakin, Tom of Finland ei ole kaukana.”

Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen syntymästä tuli toukokuussa kuluneeksi 100 vuotta, ja sitä juhlistetaan nyt näyttelyillä ympäri maailmaa. Tunnustusta taiteilijalle antaa myös New York Times mittavalla artikkelilla, jossa kahdeksan arvostettua taiteilijaa Catherine Opiesta elokuvaohjaaja John Watersiin pohtii suhdettaan Tom of Finlandin taiteeseen.

Yhdysvalloissa Tom of Finland tuli nykytaidepiirien tietoisuuteen 1970-luvun lopulla. Valokuvataiteilija Robert Mapplethorpe oli avajaisvieraiden joukossa Tom of Finlandin San Franciscon -debyyttinäyttelyssä, ja länsirannikon tunnetuimpiin kuvataiteilijoihin kuulunut Mike Kelley kutsui aikoinaan Tom of Finlandia ”uskomattomaksi inspiraation lähteeksi”.

Tom of Finlandia arvostettiin nykytaiteilijoiden keskuudessa jo varhain siksi, että hänen taiteensa antoi myös muille taiteilijoille luvan tutkia seksuaalisuutta ja sen kuvastoa omassa työssään, arvioi Los Angelesissa toimivan Tom of Finland -säätiön kuraattori S. R. Sharp.

Tanskalaislähtöinen taiteilijaduo Elmgreen & Dragset ripusti Tom of Finlandin piirroksia Venetsian biennaalin Pohjoismaiden paviljonkiin, jonka he kuratoivat vuonna 2009. New York Timesille he kertovat Tom of Finlandin taiteen riemukkuudesta. Heidän mukaansa siitä puuttuu pohjoismaiselle taiteelle tyypillinen protestanttinen pimeys ja angsti.

”Vaikka Tom of Finlandin piirrokset kuvaavat rajua seksiä, niissä on jotain viatonta ja söpöä, vähän kuin se olisi leikkiä. Tämän päivän näkökulmasta hänen nahkaan pukeutuneet muskelimiehensä eivät tunnu eroavan kovin paljon Tove Janssonin muumihahmoista”, he muotoilevat.

Elokuvaohjaaja John Waters puolestaan luettelee nimiä, kuten Kenneth Anger, Jim Morrison, ”jopa Elvis ja James Dean”.

”Heitä ei olisi voinut olla olemassa ilman Tom of Finlandin taidetta”, Waters arvioi.

Performanssitaiteilija Cassils kertoo Tom of Finlandin piirrosten olevan ainoita taideteoksia, joiden äärellä hän on masturboinut.

”Ne kuumat piirustukset polttivat jäljen herkkiin, nuoriin queer-aivoihini verrattain varhain”, hän sanoo.

Tom of Finland -säätiön talo isoine puutarhoineen Echo Parkin kaupunginosassa on edelleen Los Angelesin homopiirien tärkeitä osoitteita. Naapurustossa vuosina 2009–2016 asunut Cassils kuvailee sitä turvapaikakseen.

Valokuvaaja Tom Bianchi lopettaa ylistyskavalkadin kertomalla, miten ennen Tom of Finlandia homon stereotypia oli kapea ja negatiivinen. Piirrosten myötä avautui toisenlainen homon malli.

”Kuinka monen taiteilijan työ on muuttanut kulttuuriamme näin merkittävällä tavalla? Se, että juhlimme Tomin sadatta syntymäpäivää on todistus hänen teostensa sisältämästä muutosvoimasta.”