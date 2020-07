Kissa katsoi alastonta filosofia ja filosofia hävetti.

Sitten filosofia alkoi hävettää se, että häntä hävetti ja ­pian hän olikin jo ihmeissään.

Suihkusta juuri tullut filo­sofi oli Jacques Derrida, vaikutusvaltainen ja suosittu, mutta vaikea­selkoisena pidetty ranskalainen ajattelija.

Derrida ihmetteli, miksi häntä hävetti eläimen edessä. Eläimen, joka on aina alaston ja jolle alastomuus ei tarkoita mitään.

Hän oivalsi, että kokemuksessa kiteytyi jotain olennaista ihmisen ja eläimen suhteesta.

Pohdinnan tuloksena oli luentoja ja tekstejä, jotka Marie-Louise Mallet kokosi Derridan kuoleman jälkeen teokseksi Eläin, joka siis olen. Se ilmestyi viime syksynä suomeksi Anna Tuomikosken huolellisena käännöksenä.

Derrida oli siihen asti koko ikänsä pohtinut länsimaisen filosofian perimmäisiä kysymyksiä omintakeisella ja lukijoille uudella tavalla. Nyt hän keskitti katseensa eläimiin ja risti­riitaiseen eläinkäsitykseemme, jota hän oli sivunnut koko uransa ajan.

Jussi Ahlroth.

Kirja on merkittävä ja ajankohtainen. Kuten Derrida toteaa, kahdensadan vuoden aikana luonnontieteellinen tieto ja käsitys eläimistä on muuttunut valtavasti. Se on johtanut yhteen filosofian historian suurimmista mullistuksista: Ihminen ei ole niin ainut­laatuinen kuin on ajateltu.

Eläin, joka siis olen on oiva tapa nähdä, minkälaista usein väärin tulkitun Jacques Derridan ajattelu on.

Kirja ei kuitenkaan ole johdanto Derridaan. Siihen on suhteellisen helppo päästä sisään, mutta tiivistetyimmät käsitteelliset pyörittelyt voivat jäädä hankaliksi, jos ei ole taustaa Derridan lukijana. Kuten Derrida itse sanoo, jokainen hänen teoksensa on vaikea kohta aloittaa. Hänen haastattelunsa ovat selkeämpiä, ja kaikkein selkeimpiä ovat muiden kirjoittamat kommentaariteokset.

1960-luvulla alkaneen uransa aikana Derrida kyseenalaisti länsimaisen ajattelun totuttuja käsityksiä. Hän paljasti filo­sofiaan syvälle kätkeytyneitä ongelmallisia oletuksia. Suuri syy siihen, miksi moni ei pidä hänen ajattelustaan on juuri se, että hän sorkkii asioita, jotka muiden mielestä ovat itsestään selviä.

Derrida kritisoi älyllisen perinteemme totuttuja hierarkioita ja rakenteita. Hän esimerkiksi kiinnitti huomiota siihen, miten filo­sofia rakentuu erotteluille, kuten henki–ruumis, puhe–kirjoitus, kulttuuri–luonto, sisäinen–ulkoinen ja maskuliininen–feminiininen. Filosofiasta hän laajensi tutkimuksiaan taiteeseen, arkkitehtuuriin, teologiaan, oikeustieteeseen ja politiikkaan.

Hän etsi sitä, mikä eurooppalaisessa perinteessä on suljettu ulos. Hän antoi äänen sille, mikä on ollut syrjittyä ja mikä ei ole saanut ääntään kuuluviin. Hän osoitti, miten vaientaminen on tapahtunut ja näytti, miten todella vaikeaa on antaa hiljaisen puhua. Algerian juutalaisena Derridalla oli tästä omakohtaista kokemusta.

Tässä kirjassa Derrida käsittelee ihminen–eläin-jaottelua ja näyttää, miten eurooppalainen filosofia on yrittänyt työntää eläimet ulkopuolelleen muodostamalla omituisen käsityksen eläimistä.

Teos on Derridalle tyypilliseen tapaan toisten tekstien luentaa. Hän käsittelee filosofian klassikoita kuten René Descartesia, Immanuel Kantia ja Martin Heideggeria.

Pieni kirja on ajoittain raskas ja kokonaisuutena pikkuhiljaa avautuva. Mutta samaan aikaan Derrida, kuten aina, myös leikittelee kielellä. Hän viittaa Raamattuun ja Liisa ihmemaassa -satuun. Koko ajan hän katsoo, mitä filosofiassa on sanottu eläimestä ja ihmisestä suhteessa eläimeen.

Tekstissä vilisee eläinten ”jälkiä”. Derrida muun muassa kirjoittaa seuraavansa vainua, ottavansa asiat karvoineen kaikkineen ja toteaa olevansa kuin aasi. Tämä on toinen syy, miksi hänen filosofiastaan ei aina pidetä. Hän leikittelee kielellä, eikä suostu käyttämään vain ”hyväksyttyjä” filosofian ilmaisutapoja.

Tämä johtuu hänen vakaasta näkemyksestään, että emme voi olettaa kielen olevan vain läpinäkyvä ja harmiton väline, jolla ilmaisemme ajatuksia, jotka olisivat jotenkin irrallisia kielestä. Ajattelua ja sen rakenteita ei voi erottaa kielestä. Siksi satunnaiselta vaikuttavakin on kielessä lopulta olennaista.

Kysymys eläimestä on Derridan mukaan ainutlaatuinen avain menneiden filosofien tekstien lukemiseen. Hän kirjoittaa: ”Filo­sofia ei voida todella ymmärtää, ellei käsitä mitä hän yrittää osoittaa – ja todellisuudessa epäonnistuu osoittamaan – ihmisen ja eläimen välisestä rajasta.”

Sen jälkeen hän näyttää, miten tämä rajanveto epäonnistuu. Hän aloittaa kiinnittämällä huomiota asiaan, jota pidetään itsestään­selvänä. On kummallista, että käytämme yhtä sanaa ”eläin”, joka kattaa kaiken kaste­madosta simpanssiin.

Derrida toteaa, ettei ole ”eläintä”, vaan suuri joukko erilaisia eliöitä. Eläinten ja ihmisen välillä ei ole yhtä jakolinjaa, vaan valtava määrä erilaisia suhteita sekä erojen ja yhtäläisyyksien rakennelmia. Selkeä kahtiajako hajoaa.

Mikä sitten on ihmisen ja eläinten ero? Nykyisin itsetietoisuutta pidetään tärkeimpänä erona ihmisen ja eläinten välillä. Ajattelemme, että eläimillä on sisäinen kokemus­maailma kuten meilläkin, mutta että ne eivät ole samalla tavalla tietoisia itsestään tämän kokemusmaailman kokijana kuin me olemme.

Derrida tarttuu tähän erotteluun. Hän ei sorru helppoon ratkaisuun, jossa eläimelle ”annettaisiin” se mikä on tähän asti ”kuulunut” vain ihmiselle. Hän ei siis sano, että eläimet ovat samalla tavalla itsetietoisia kuin me. Derrida sen sijaan osoittaa, että tietyllä tapaa se minkä olemme olettaneet ”kuuluvan” ihmiselle, puuttuu myös ihmiseltä. Me emme ole niin erilaisia kuin eläimet, sillä emme ole erityisen itsetietoisia mekään.

Tämä kysymys ihmisen itsetietoisuudesta on aina ollut Derridalle kaikkein keskeisin kysymys. Kaikista niistä hierarkioista, risti­riidoista ja ongelmallisista oletuksista, joita Derrida on filosofiasta löytänyt, suurimmat liittyvät juuri länsimaisen filosofian käsitykseen ihmisestä itsetietoisena olentona. Siksi eläinkysymys menee aivan Derridan ajattelun ytimeen.

Tyypilliseen tapaansa Derrida lähtee käsittelemään kysymystä yllättävästä tulokulmasta. Kun Derrida havahtui ilkosillaan kissan edessä, hän muisti ensimmäisenä Raamatun.

”Ikään kuin kissa olisi ikiajoista muistanut Ensimmäisen Mooseksen kirjan hirvittävän kertomuksen, ikään kuin se muistuttaisi minua siitä sanaakaan hiiskumatta.”

Siinä ”hirvittävässä kertomuksessa” ihminen nimeää eläimet ja alistaa ne valtansa alle. Samassa kertomuksessa ihminen syö tiedon puusta ja kokemus avaa hänen silmänsä. Hän ymmärtää olevansa alasti ja häpeää sitä. Ihmiseltä puuttuu jotain ja hän kärsii siksi.

Tarinaan kietoutuu valtavan tärkeitä asetelmia. Se kuvaa sitä, miten ihmisestä tulee ihminen, joka on tietoinen omasta olemisestaan ja samaan aikaan omasta epätäydellisyydestään. Juutalais-kristillisestä syntiinlankeemuksen myytistä tulee Derridan käsittelyssä vertauskuvallinen kertomus ihmisen itse­tietoisuuden heräämisestä. Samaan aikaan ihminen kuitenkin asettuu muiden olioiden yläpuolelle kyvyllään nimetä ne. Kieli tekee ihmisestä sekä eläimiä ”ylemmän” että epätäydellisen.

Itsetietoisuuden huippuhetki länsimaisessa filosofiassa oli René Descartesin (1596–1650) ajattelu 1600-luvulla. Descartes tunnetaan ennen kaikkea lauseesta ”ajattelen, siis olen olemassa”.

On jotenkin historiallisesti sopivaa, että juuri sama Descartes sulki eläimet hengen maailman ja tietoisuuden ulkopuolelle. Hän vertasi eläimiä oman aikansa alkeellisiin ­koneisiin ja sanoi, etteivät eläimet pysty kokemaan asioita kuten ihmiset. Tätä mekaanista eläinkäsitystä on usein pidetty keskeisenä perusteena eläinten huonolle kohtelulle. Descartesin roolia tässä on historian saatossa liioiteltu, mutta hänen näkemyksensä oli ongelmallinen.

Derrida näyttää, että Descartesin mukaan eläimen ja ihmisen ero tiivistyy vastaamisen ja reaktion eroon. Descartesin mielestä eläimet eivät osaa oikeasti vastata, ne vain ­reagoivat. Sen jälkeen Derrida osoittaa, miten Descartesin omassa tekstissäkään tämä erottelu ei pidä, vaan vastaamisen ja reagoimisen merkitykset sekoittuvat ja hämärtyvät.

Tämä on Derridan usein käyttämä metodi. Hän purkaa kaksijakoisia hierarkioita filo­sofien teksteissä. Hän näyttää äärimmäisen huolellisella ja herkällä lukutavallaan miten se pääargumentti, jonka filosofi yrittää esittää, ei pysy koossa, koska sen perusteissa on jaottelu, joka hajoaa. Descartesin kohdalla argumentti on, että ihminen ajattelevana olentona on itsetietoinen.

Descartesin kuuluisan ”ajattelen, siis olen olemassa” -lauseen takana on epäily. Hän epäili havaintojaan ja lopulta koko maailmaa ja itseään. Miten hän saattoi olla varma mistään? Hän huojentui löydettyään varmuuden siitä tosiasiasta, että epäillessään kaikkea hän kuitenkin koko ajan ajatteli. Ajattelun tapahtuma oli varma.

Descartesille olemassaolon perusta on siis ajattelussa. Derrida huomauttaa, miten erikoista on, että ajattelu tuo Descartesille varmuuden, eikä esimerkiksi vaikka hengittäminen. Elonmerkit eivät riitä. Pitää osata ajatella, että on olemassa.

Tämä on yllättävän yksinkertainen ja ilmiselvä argumentti, sillä juuri näinhän se on. Hengitän, siis olen. Mutta filosofiassa elämä on usein toissijaista ajattelulle.

Tämän hierarkian nurinpäin kääntäminen näkyy Derridan kirjan nimessä. Se on sanaleikki Descartesin kuuluisasta lauseesta. ”Ajattelen, siis olen” on muuttunut muotoon ”eläin, joka siis olen”.

Derrida kiinnittää huomiota siihen, miten paljon tapahtuu ennen ajattelua ja koko ajan tavallaan ajattelun alla tai takana. Kyse on tiedostamattomasta mielestä. Yksi tärkeimpiä vaikuttajia Derridalle oli ranskalaisen ­Jacques Lacanin (1901–1981) psykoanalyyttinen filosofia. Lacan näyttää, miten ja miksi ihmisen tietoisuus ei voi olla täysin ”läpi­valaistu” itselleen. Itsetietoisuus ei ole mahdollista ja sen mahdottomuuden nimi on tiedostamaton. Se liittyy mutkikkaasti siihen miten koemme kaiken kielen kautta.

Tarkastelussa on se, miten ajattelemme, havaitsemme ja koemme asioita sekä luomme ja löydämme merkityksiä. Tämä kaikki tapahtuu aina kuin mutkan kautta. Jokainen ajatus on ajatus jostain, kuin kirjoitetun kielen sanat, jotka ovat aina etäisyyden päässä siitä mihin ne viittaavat. Jokainen hetki on hetki vain siksi, että se eroaa edellisestä.

Derridan mukaan tämä tarkoittaa, että mikään ei ole mielessä oikeastaan varsinaisesti läsnä. Mikään ei ole koskaan kokonaan tässä ja nyt. Kaikessa mitä koemme on eroja, viittauksia muualle. Kokemus on täynnä katkoksia. Tätä tarkoittaa Derridan ehkä tärkein havainto – ihmisen mieli toimii kuin teksti, jossa sanat aina vain viittaavat johonkin muuhun. Sanat itsessään ovat vain merkkijonoja.

Mieli ei koskaan pysty olemaan täysin itse­tietoinen. Meiltä siis puuttuu se, mitä on pidetty meidät eläimistä erottavana tekijänä.

Ranskalainen filosofi Jacques Derrida kuvattuna tammikuussa 1988 Ranskassa, Ris-Orangis’ssa.

Tiedostamatonta pidetään joskus kokoelmana seksuaalisia turhautumia tai biologisia vaistoja, eläimellisenä puolenamme, jota järkevä tietoisuus yrittää pitää kurissa.

Derrida kääntää kuvion toisinpäin. Tietoinen mielemme on päin­vastoin samanlainen kuin eläimellä, kielellinen tiedostamaton on sen sijaan jotain mikä on vain ihmisellä.

Descartesin ja oikeastaan kaikkien muidenkin filosofien ajattelussa eläintä on aina määrittänyt puute, jonkun puuttuminen. Ihmisellä on ajateltu olevan jotain, mitä eläimillä ei ole. Se jokin on vain vaihtunut aikojen myötä – itsetietoisuus, kieli, järki.

Derridan ja Lacanin edustamassa filo­sofisessa perinteessä tämäkin kääntyy toisinpäin. Ihmistä määrittää puute, jota eläimillä ei ole.

Puute on se, että ihminen ei koe olevansa kokonainen. Emme koskaan täytä sitä kuvaa, joka meillä itsestämme on. Olemme kuin kirjoitettu sana, joka on hukannut sen mitä se tarkoittaa. Emme ole koskaan läsnä itsellemme ja tämä vainoaa meitä.

Tästä seuraa muun muassa se, että mikään haluistamme ei koskaan lopu. Olemisemme ongelma, se tyytymättömyys joka meitä aina kalvaa, tulee siitä että rakennamme sekä maailman että itsemme kielestä, mutta kieli on täysin riittämätön väline tähän tehtävään.

Kaikki Derridan vuosikymmenien aikana käsittelemät kysymykset kiertyvät tämän aiheen ympärille. Eläimen ja elossa olemisen kysymys on Derridan mukaan hänelle olennaisin kysymys.

Tämä on kovin korkealentoista filosofiaa, mutta sen perusta on hyvin kouriintuntuva.

Kärsimys.

Muiden elävien olentojen äärelle Derridaa johdattaa filosofi Jeremy Benthamin histo­riallinen lause eläimistä: ”Kysymys ei kuulu, ajattelevatko ne tai puhuvatko ne, vaan kärsivätkö ne.”

Derrida sanoo, että kauan ennen kuin filosofit pystyvät edes asettamaan kysymyksiään tiedosta, epäilystä ja olemassaolosta, meissä herää myötätunnon mahdollisuus olentoja kohtaan, joilla on kyky kärsiä. Kärsimys ja varsinkin kyvyttömyys välttää kärsimystä ovat kiistattoman todellisia. Ainoa vastaus niihin on myötätunto. Eläimen, aivan samalla tavalla kuin toisen ihmisen kyky kärsiä, olla rajallinen kuolevainen olento, on myötätunnon perusta.

Itsekin syrjintää kokenut Derrida oli jo vuosia ennen tämän kirjan tekstejä kirjoittanut oikeudenmukaisuuden olevan kaiken työnsä sydän. Hän yritti aina löytää ja avata tilaa sille, joka oli ajattelussamme suljettu ulos ja vaiennettu. Tässä teoksessa hän avaa tilaa sille, joka on vaiennettu, mutta joka kuuluu silti kovaäänisenä huutona. Eläinten kärsimykselle.

Derrida suhtautui hyvin myötämielisesti eläinoikeusliikkeeseen. 1970-luvulla käynnistyneen nykyisen eläinoikeusliikkeen tausta­filosofia perustuu hyvinvoinnille ja oikeuksille. Derridan lähestymistapa on erilainen. Hän menee syvemmälle sekä eläinsuhteemme että meidän itsemme perusteisiin.

Derridan mukaan myötätunto tulee ennen ajattelua, mutta se ei ole tarkalleen ottaen tunnekaan. Nähdessämme kärsimyksen, myötätunto liikkuu sitä kohti, vastauksena. Se on avautumista kohti toisen kärsimystä.

Tämä avautuminen on mahdollista Derridan mukaan vain siksi, että me emme ole täysin itsetietoisia ja kokonaisia. Olemme rajallisia, kärsiviä ja kuolevaisia. Myötätunto syntyy juuri siitä, että emme ole kokonaisia.

Yhteys toisiin on välttämätöntä, väistämätöntä.

”Kyseessä on sota säälistä”, Derrida kirjoittaa hätkähdyttävästi eläinten kohtelusta ja eläinten kärsimyksestä käytävästä keskustelusta. Se on sota niiden välillä, jotka vastaavat kärsimykseen ja niiden, jotka vaimentavat heissä heräävän myötätunnon.

Tämä lause saattaa jäädä filosofian historiaan sen yksinkertaisessa puhuttelevuudessaan aikana, jona vuosittain arviolta 56 miljardia eläintä tapetaan ihmisten syötäväksi.

Kaiken alussa ja kaiken lopussa on alastomuus. Ihminen, joka alastomana kohtaa alastoman eläimen. Heidän alastomuutensa ovat kuitenkin ratkaisevalla – ja ratkeamattomalla – tavalla erilaisia. Derridan kirjoittama versio syntiinlankeemuksen kertomuksesta kuvaa tätä.

Meillä todellakin on jotain, mikä erottaa meidät eläimistä. Se, että meiltä aina puuttuu jotain. Eläin ei tiedä, että siltä puuttuu. Siksi vain me olemme todella alastomia.

”Eläimet, jotka ovat alastomia tietämättään, eivät siis ole todella alastomia”, Derrida kirjoittaa.

Tämän filosofi ymmärsi, alastomana, kissan katseen edessä.

Jacques Derrida: Eläin joka siis olen (L’Animal que donc je suis). Suomentanut Anna Tuomikoski. Tutkijaliitto. 220 s.