Jorge Luis Borges piti 78-vuotiaana seitsemän esitelmää Buenos Airesissa, jotka julkaistiin esseinä. Pentti Saaritsa on suomentanut kokoelman Seitsemän iltaa (Aviador). Siihen on huumaavaa upota. Lauseet välkkyvät kuin jalokivet, kun Borges kulkee läpi kirjallisuuden labyrinttien, Danten Commedian, Tuhannen ja yhden yön tarinoiden, runouden jota ei löydetä vaan muistetaan sekä painajaisten, joissa hän näkee aina labyrintteja ja peilejä.

Ääni on lämmin, sitaatit lukeneita ja inhimillisiä. Hän kertoo tulkintansa kabbalasta sekä buddhalaisuudesta, joka oli hänelle henkilökohtaisesti tärkeää.

Lopuksi hän puhuu kauniisti sokeudestaan, väreistä joita vielä näkee, väreistä joita kaipaa, ja siitä miten hän sai kirjojen lahjan sekä yön, jossa ei enää nähnyt lukea niitä.

Kirjoituksia televisiosta

Tv-ohjelmista kirjoitetaan nyt laadukasta kulttuuriesseistiikkaa. Vuoden sisällä on ilmestynyt kaksi tv:tä käsittelevää esseekokoelmaa ja kolmas on tulossa syksyllä. Tv ei ole menossa minnekään, se vain on muuttanut muotoaan.

13 Katseluasentoa (Kosmos) vahvistaa linjaa, jossa tv:n katselu ja siitä kirjoittaminen jakautuvat kahtia. Toisaalla on draama ja komedia, toisaalla reality, tosi-tv. Realitysta kirjoittamiseen liittyy tunnustuksellisuus.

Tv:stä kirjoitetaan tekstejä, jotka kertovat henkilökohtaisista tunteista ja kytkevät ne ohjelman kautta yhteiskuntaan. Esseet ovat usein kiinnostavampia kuin niiden käsittelemät ohjelmat. Tv on meidän peilimme.

Ajatuksia tuhosta

Tätä odotan: Ilmastonmuutos on kaunis sana planeetan nopealle ja tuhoisalle kuumenemiselle. Miten voimme ymmärtää sen? Miten ymmärrämme itsemme, kun elämän perusta on hajoamassa toimintamme takia?

Kysymykset vastuusta, valinnoista, tiedosta, kokemuksesta, elämästä, luonnosta, tieteestä, politiikasta, kulttuuristamme ja elämäntavastamme on asetettava uudelleen.

Filosofia on uusien kysymysten hahmottamista. Odotan syksyllä Gaudeamukselta ilmestyvää teosta Ilmastonmuutos ja filosofia, jossa suomalaiset filosofit peilaavat aikamme suurinta kysymystä.

