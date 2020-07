Treenikämpän seinillä on vanhoja keikkajulisteita, darts-taulu, Fingerpori-sarjakuva ja kellon viisarit. Kellotaulu on piirretty lyijykynällä valkoiseen betoniseinään. Lattia on täynnä räsymattoja, nurkassa lojuu yksinäinen hyppynaru. Ikkunalaudat tursuavat nuottimappeja.

Tältä näyttää yhden Suomen kuuluisimman kamarimusiikkikokoonpanon, Kamus-kvartetin treenikämpällä Espoon Tapiolassa. Vanha toimistorakennus on muuntunut hetkellisesti klassisen musiikin taiteilijoiden harjoituskommuuniksi.

Parhaimmillaan samanaikaisesti rakennuksesta on löytynyt Kamusin lisäksi harjoitustilat klassisen musiikin ammattilaisille Hanna ja Markus Hohdille, Johanna Paanaselle, Einari Liikkaselle sekä Liina-Mari Raivolalle. Osa heistä on jo paennut remonttia, sillä toimistohuoneet muutetaan pian asuinkäyttöön.

Kvartetin sellisti Petja Kainulainen kertoo, että he saivat treenikämpän rakennuksen kellarista viitisen vuotta sitten. Nykyinen valoisa työhuone sijaitsee toimistorakennuksen toisessa kerroksessa.

”Betonibunkkeri sopi hyvin meille. Betoni soi paremmin kuin ikkunat”, viulisti Terhi Paldanius vitsailee.

Kvartetti on ehtinyt saada aikaan paljon 18-vuotisen olemassaolonsa aikana. He ovat levyttäneet kolme albumia, joista viimeisin, Homunculus, palkittiin parhaana klassisen musiikin levynä Emma-gaalassa pari vuotta sitten.

Viimeisimpänä isona rutistuksena mukaan on tullut Tuusulanjärvellä järjestettävän Meidän Festivaalin taiteellinen johtajuus. Kamus on sunnuntaina alkaneen festivaalin johdossa nyt toista vuotta.

Toiminnan pääpaino on kuitenkin konserteissa. Esiintymisiä kertyy kuukausittain muutama, ja kvartetti on konsertoinut ympäri maailmaa, muun muassa Meksikossa, Britanniassa, Ruotsissa ja Alankomaissa.

Kamus-kvartetti treenasi ennen toimistorakennuksen kellarissa. Nyt betoniseinät ovat vaihtuneet ikkunoihin ja treenikämppä noussut pari kerrosta korkeammalle. Kuvassa Terhi Paldanius (vas.), Jukka Untamala ja Jussi Tuhkanen.

Kamus-kvartetin tarina alkoi vuonna 2002, kun kaikki neljä jousisoittajaa pääsi samana vuonna opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan. Viulistit ja myös pariskunta, Terhi Paldanius ja Jukka Untamala, kysyivät Jussi Tuhkasta kamarimusiikkikokoonpanonsa alttoviulistiksi. Petja Kainulainen päätyi mukaan sattumalta, sillä koossa ollut kolmikko ei juuri tuntenut muita sellistejä.

Sibelius-Akatemian opintojen lisäksi kvartetti on opiskellut kamarimusiikkia eri paikoissa. He hakivat oppia muun muassa Britten-Pears-ohjelmasta Englannista. Treenikämpällä tuosta ajasta muistuttavat matkamuistoiksi ostetut kuvat Britannian Aldeburghissa sijaitsevan kirkon lasimaalauksista. Kirkon hautausmaalla lepäävät säveltäjä Benjamin Britten ja tenori Peter Pears.

Kamus osallistui myös Euroopan kamarimusiikkiakatemian koulutusjaksoille viiden vuoden ajan. Viikon mittaisia leirejä oli keskimäärin kuudesti vuodessa. Opiskelu oli todella intensiivistä. Kvartetin ennätys oli 13 tunnin harjoitukset.

”Ne [intensiivijaksot] olivat korkean paikan leirejä. Olimme äärimmäisyyksien rajoilla”, Paldanius toteaa.

Leirit opettivat, että töitä oli tehtävä. Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa vaatimustaso oli erittäin korkea ja muut kokoonpanot taitavia.

Kvartetti muistelee, että kerran kamarimusiikkitunnilla yhtä ainoaa sointua hiottiin 45 minuuttia. Tuntia pitänyt Danel-kvartetin kakkosviulisti Gilles Millet halusi saada soinnun soimaan yläsävelsarjoja myöten mahdollisimman puhtaasti ja täyteläisesti.

Ankara työnteko on ollut ominaista Kamus-kvartetille alkuajoista lähtien. Nykyisin esimerkiksi perheenlisäykset vaikuttavat harjoittelumääriin, eikä vapaa-ajallakaan ehditä viettää aikaa yhdessä. 13-tuntisia harjoituksia ei ole enää mahdollista pitää.

Kahden viikon mittaisia taukoja yhteissoitosta tai palavereista on silti vain jouluisin ja kesäisin.

Toisaalta maratontreeneihin ei ole myöskään enää tarvetta: pitkä yhteistyö on saanut kvartetin ajattelemaan samalla tavalla.

”Nykyisin kun avaamme partituurit, alamme lukea niitä yhdessä. Luemme ikään kuin samaa kieltä”, Paldanius toteaa.

Kvartetti aloittaa uuden teoksen harjoittelun niin, että jokainen paitsi soittaa omia stemmojaan myös tutkii partituuria, jossa näkyvät soittajien osuudet.

Tablettien käyttö on tehnyt mahdolliseksi sen, että nuottitelineellä ei ole paperisena pelkkää omaa stemmaa vaan koko partituuri sähköisessä muodossa.

Jussi Tuhkanen pistettiin polttareissaan maalaamaan tulevasta vaimostaan kuva, joka paljastettiin häissä. Kodin seinille teos ei kelvannut, joten se päätyi muistoksi treenikämpälle.

Tänään kvartetti on kokoontunut ensimmäistä kertaa yhteen Caroline Shaw’n vuonna 2011 sävelletyn Entr’acte-teoksen ääreen. Kyseinen amerikkalaissäveltäjä on ennakkoluuloton rajojen rikkoja. Hän on tehnyt musiikkia muun muassa räppäri Kanye Westin kanssa.

Kvartetin jäsenillä on selkeät roolit, jotka ovat pysyneet ensimmäisistä harjoituksista lähtien. Terhi Paldanius on pomo ja huolehtii, että harjoitukset etenevät.

”No niin pojat. Mennään”, Paldanius komentaa Jussi Tuhkasta ja Jukka Untamalaa.

Väliäänien soittajilla on kesken omat väliaikakeskustelunsa, jotka eivät suoranaisesti liity treenattavaan Shaw’n kappaleeseen.

”Joo joo. Me ollaan ihan valmiita”, Untamala sanoo ja virnistää.

Yhtäkkiä kappaleen erikoisempi tekniikka, jossa kieliä pitäisi soittaa vasemmalla kädellä pizzicatona eli näppäillen, saa porukan remahtamaan nauruun. Ensiyritys menee aika lailla penkin alle, ja nelikko alkaa tuumia yhdessä, miten hankalaa kohtaa kannattaisi soittaa.

Nauru kaikuu harjoituksissa monta kertaa. Vaikka Paldanius johtaa treenejä tiukan tehokkaalla otteella, on tunnelma rento.

Rentouden ja kunnianhimoisen soittamisen yhdistelmä tiivistääkin kvartetin tekemisen. Untamala toteaa, ettei pitkäaikainen soittaminen yhdessä olisi mahdollista, ellei tietty rentous ja soittamisen ilo olisi läsnä.

Kvartetin vahvuus ja erikoisuus onkin se, että se ei ole ikinä vaihtanut jäseniään.

”Se on näillä yhteissoittovuosilla todella harvinaista”, Untamala toteaa.

Sanaharkalta kunnianhimoinen kvartetti ei kuitenkaan ole välttynyt.

”Kyllähän me aika paljon tapellaan harjoituksissa”, Paldanius paljastaa.

”Se ei mene henkilökohtaisuuksiin, vaan liittyy aina siihen, että soitto pitää saada paremmaksi.”

Jussi Tuhkanen myöntää, että pinna kiristyy yhä väkisinkin, kun on kovia paineita ja uusi teos pitää harjoitella konserttiin nopealla aikataululla.

Yksi yhdessä pysymisen salaisuus löytyy neuvosta, joka iskostui kvartetin jäsenten takaraivoihin opiskeluaikoina. Danel-kvartetin ykkösviulisti Marc Danel totesi, että mikään kvartetti ei voi menestyä, jos se hajoaa.

Neuvo on saanut jäsenet kohtelemaan tietoisesti toisiaan kunnioittavasti.

”Ollaan yhä todella kohteliaita toisillemme”, Petja Kainulainen toteaa.

Täysin kriisittömästi yhteiselo ei ole silti sujunut.

Ensimmäinen merkittävä takaisku tapahtui vuonna 2008, kun samana keväänä oli kvartettikilpailut sekä Lontoossa että Wienissä.

Kokoonpano oli harjoitellut ”ihan hirveän paljon”, mutta lopputuloksena oli epäonnistuminen. Se pisti porukan pohtimaan, mihin suuntaan kvartetin toimintaa halutaan kehittää.

”Aloimme suunnitella tarkemmin, mitä haluamme soittaa ja mihin haluamme päästä soittamaan”, Untamala toteaa.

Kriisi sai porukan hitsautumaan entistä tiiviimmin yhteen. Myös konserttimatkat kummallisine – toisinaan jopa vaarallisine – kokemuksineen ovat saaneet kaveriporukan lähentymään.

Kerran Saksassa nelikko joutui pelottavaan seikkailuun. He olivat vuokranneet keikkamatkallaan auton ja ajoivat Hannoverista Berliiniin, josta oli lähdössä lento kolmen tunnin kuluttua.

Auton rengas puhkesi keskellä Saksan maaseutua, eikä kylän autokorjaamosta löytynyt oikean kokoista vaihtorengasta.

Kylän ainoa taksikuski oli poissa. Lopulta hänen vaimonsa suostui lähtemään ensi kertaa elämässään taksikuskiksi, kunhan kvartetti lupasi maksaa matkasta riittävän monta satasta.

Kiire oli kova, ja niin kuski ajoi ohi lentokentän liittymästä. Nelikko alkoi huutaa. Kuski löi jarrut pohjaan keskellä autobahnia ja alkoi pakittaa, muut autot ajoivat ohi yli 150 kilometrin tuntivauhtia.

”Se oli elämäni pelottavin automatka”, Paldanius toteaa.

Kiireinen kvartetti on panostanut treenikämpällään soittamiseen. Nurkkiin on jäänyt lojumaan muun muassa julisteita, cd-levyjä ja yksinäinen peili, josta kurkistavat Jussi Tuhkanen (vas.), Petja Kainulainen, Terhi Paldanius ja Jukka Untamala.

Toinen ikimuistoinen seikkailu oli se, kun Kainulainen ja Untamala saivat ruokamyrkytyksen mansikoista. Seuraavana päivänä piti matkustaa Kuhmosta Helsinkiin ja lentää sieltä Dubliniin. Heikko olo ei estänyt esiintymästä Dublinissa pari päivää mansikkaepisodin jälkeen.

Untamala kertoo, että kipeänä on tullut esiinnyttyä monta kertaa. Yhtyeen peruuntuneet keikat voikin laskea yhden käden sormilla.

”Palkkahan ei napsahda, jos konserttia ei soita”, Paldanius toteaa.

Nelikolla on myös muita leipätöitä kvartetin ohella. Kamus on ammattimuusikoille sekä tulonlähde että intohimoprojekti.

”Tähän menee valtavasti aikaa. Olemme kontaktissa viestien välityksellä 350 päivää vuodessa”, Kainulainen toteaa.

Osittain syynä tiiviiseen viestien vaihtoon on Meidän Festivaalin taiteellinen johtajuus. Treenikämpän yksi seinä on täynnä epämääräisiä post-it-lappuja, joihin on kirjoitettu hajanaisina muistiinpanoina teosten, säveltäjien tai esittäjien nimiä. Seinää on käytetty festivaalin ohjelman raakaversion suunnitteluun.

Joukossa on listoja, joissa on laskettu festivaalin esiintyjät, säveltäjät ja puhujat sukupuolittain. Lisäksi on merkitty säveltäjien kotimaat.

Paldanius kertoo, että listojen avulla he pyrkivät tietoisesti huomioimaan tasa-arvokysymykset.

Tänä vuonna festivaalin teemana on poikkeus. Koronavirus on vaatinut kehittelemään konseptiin poikkeuksellisia ratkaisuja.

Luvassa on muun muassa konsertteja, joissa miniyleisöjä kierrätetään pisteeltä toiselle kuuntelemaan eri teoksia. Lisäksi Tytti Arola kerää Tuusulanjärveltä veden ääniä ensi vuoden festivaalilla esitettävää teosta varten. Muutama ihminen pääsee mukaan näille keräysmatkoille. Luvassa on myös rumpalien Olavi Louhivuoren, Glenn Kotchen ja Tony Buckin installaatio, jossa livesoitto yhdistetään videotallenteisiin.

Kvartetti odottaa festivaalia innoissaan, sillä heillä on ikävä yleisöä. Koskaan ei ole ollut sellaista tilannetta, että soittajat olisi pakotettu olemaan ilman liveyleisöä, Paldanius sanoo. Hän kaipaa yleisön reaktioita, jotka ovat jääneet kokematta striimatuissa konserteissa.

”Kamera tulee meidän ja yleisön väliin”, Paldanius sanoo.

Korona-aikana yleistyneissä striimauksissa on hyvää maantieteellisen tasa-arvon lisääntyminen. Kvartettia huolettaa kuitenkin se, tottuiko ilmaisiin striimauksiin kevään aikana. Vapaalla kentällä työskenteleville muusikoille ilmaiset konsertit eivät tuo palkkaa.

Mikä on Kamus-kvartetin pitkän uran suurin saavutus?

”Vähän niin kuin tämä hetki, jossa olemme nyt”, Petja Kainulainen pohtii.

Jukka Untamalan mukaan kvartetti on tehnyt todella paljon töitä päästäkseen tähän pisteeseen. Suomessa ei ole vakiintunutta instituutiota, joka järjestäisi ympäri vuoden konserttisarjoja vapaalla kentällä toimiville, vakiintuneille kamarimusiikkiyhtyeille.

Kamus on pääsääntöisesti itse organisoinut kotimaiset konserttinsa. Agentti on hankittu vain ulkomaisia konsertteja varten.

Kvartetin haaveena onkin, että Suomeen saataisiin taho, joka kutsuisi vakiintuneita kamarimusiikkikokoonpanoja kotimaasta ja ulkomailta esiintymään kamarimusiikkisarjaansa. Sellaisia tahoja on muualla Euroopassa.

Meidän Festivaali, 26.7.–1.8.2020 Tuusulanjärven ympäristössä.