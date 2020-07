Sosiaalinen media

Kuvapari on kieltämättä hulvaton.

Ensimmäisessä nuori nainen pikku bikineissä poseeraa kietoutuneena huvijahdin keulakaiteisiin. Seuraavassa keski-ikäinen nainen on kivunnut samaan asentoon rantakallion kaiteisiin ja näyttää aivan siltä kuin rysähtäisi hetkellä millä hyvänsä alas ja satuttaisi itsensä.

Toisessa kuvaparissa näyttelijä Miley Cyrus poseeraa peittäen rintansa pienillä sitrushedelmillä. Hänen vieressään tavallisen näköinen tummatukkainen nainen kannattelee rintojensa edessä valtavaa halkaistua melonia ja vähän mätää omenanpuolikasta.

Tätä nykyä julkkisten ja supermallien rinnalla esiintyvä nainen alkaa olla yhtä tunnettu kuin monet hänen parodioimansa kuuluisuudet.

Hän on australialainen koomikko Celeste Barber, 38 ja Voguen mukaan ”Instagramin hauskin nainen”, jonka somekanavalla on yli seitsemän miljoonaa seuraajaa. Barber on nähty aikakausilehtien kansikuvissa ja muotisuunnittelija Tom Ford on kutsunut hänet esiintymään videoilleen. Hänellä on oma yhden naisen show, joka kiertää ympäri maailmaa esiintyen loppuunmyydyille saleille.

Tänä vuonna Barberilta on myös ilmestynyt suomeksi kirja Tämä on haaste (Aula & Co), joka yhdistelee omaelämäkertaa ja elämäntaito-opasta.

Celeste Barberia rakastetaan monesta syystä.

Ensimmäinen on se, että hän on yksinkertaisesti riemastuttava.

Kirjassaan Barber kertoo, ettei hän tee kuvaparodioita osoittaakseen, miltä lihava tyttö näyttäisi Kim Kardashian -kuvassa, vaan siksi, että se on hänestä hauskaa.

”En vertaa vartaloani parodioimieni ihmisten vartaloihin. Nähdessäni kuvan, jota haluan parodioida, ajattelen ensimmäiseksi: ’Miltä näyttäisi, jos minäkin tekisin noin?’ En ajattele: ’Kuinka lihavalta näyttäisin, jos tekisin noin?’ Kysyn itseltäni yksinkertaisesti: ’Tulisiko siitä hauska kuva?’” hän kirjoittaa.

Toinen syy on se, että hän tuntuu olevan meidän tavallisten ihmisten puolella.

Kun Barber pistää itsensä likoon ja vääntäytyy samoihin poseerauksiin kuin julkkiskaunottaret seksikkäissä Instagram-kuvissaan, hän irvailee julkkisten elämäntavalle ja sille, miten nainen ja naisen vartalo esitetään. Barber ei syyllistä ketään yksittäistä ihmistä, vaan saa katsojat kysymään, miksi ainoastaan laihat ja kauniit ovat katseemme arvoisia.

Muutama vuosi sitten The Guardianille antamassaan haastattelussa Barber kertoi, että häntä ärsyttää se, miten julkisuuden henkilöt valtaavat somen.

”Minua vähän loukkaa se, että muoti-ihmiset ajattelevat olevansa muita parempia, koska he ovat hoikkia ja heillä on arkkitehtimiehet ja he saavat vaatteita ilmaiseksi. Että anteeksi vaan te muut, mutta näin upeasti me elämme”, Barber sanoo.

Barberin mukaan nykyisessä sosiaalisen median maailmassa rikkaat, ”kuumat” ja kuuluisat saavat julkaista mitä tahansa, mutta muiden kohdalla näin ei ole.

Aikamme julkkiksista koomikon parodian kohteeksi ovat joutuneet muun Rihanna, Victoria Beckham, Kardashianin klaani, Cara Delevingne, Jennifer Lopez ja Jessica Alba. Barberille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, eikä hän pelkää kohteidensa reaktioita. Ehkä siksi moni hänen Instagram-tilillään esiintynyt henkilö onkin asiasta pelkästään otettu.

Australialaisen Instagram-tähden perheeseen kuuluvat aviomies Api Robin, heidän kaksi poikaansa sekä kaksi tytärtä Robinin edellisestä suhteesta. Robin tunnetaan vaimonsa Instagram-kuvissa #hothusbandina, joka auttaa kuvauksissa ja tarvittaessa myös esiintyy kuvissa. Nykyään aviomiehellä on tietenkin myös oma Instagram-tilinsä, jota seuraa 250 000 ihmistä.

Vaikka Barberin elämä näyttäytyy nyt lähes yhtä kadehdittavalta kuin hänen irvailemiensa julkkisten, aina ei ole ollut näin.

Omaelämäkerrallisessa kirjassaan Barber kertoo, ettei hän pärjännyt koulussa, mikä johtui todennäköisesti tarkkaavaisuushäiriöstä.

Jo koulussa Barber oli luokan pelle. Jos opettaja jätti hänet häiriökäyttäytymisen takia luokan ulkopuolelle, hän järjesti luokkatovereilleen show’n ikkunoiden ulkopuolella. Nuori Celeste halusi naurattaa muita, mutta joutui koulukiusatuksi. Hän kertoo, miten samalla luokalla oleva tyttö uhkasi hakata hänet ruokavälitunnilla, miten häntä nimiteltiin ja lopulta suljettiin ulkopuolelle kaikista porukoista.

Kirjassaan Barber neuvoo kiusatuksi joutuneita keskittymään itseensä ja unohtamaan kiusaajat.

”Jos sinua kiusataan tai ihmiset ovat jatkuvasti nurjia, kannustan sinua tarttumaan toimeen. Huolehdi omista jutuistasi ja keskity siihen, mistä pidät. – – Älä helvetissä huolehdi niistä idiooteista, koska ne ovat ihan totta niin älyttömän kiinnostuneita sinusta, ettei sinun ikinä kannata kiinnostua niistä puoliksikaan niin paljon.”

Hän kirjoittaa avoimesti myös synnytyksestään, lääkityksestään sekä kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Barberin ensimmäinen metoo-tarina liittyy hänen tanssikoulunsa kauden päätösesitykseen. Kun teini-ikäisen tytön piti kulisseissa vaihtaa vauhdilla ylleen seuraavan numeron asu, hän huomasi, että esityksen juontaja istui jakkaralla, jonka alla olivat Barberin vaatteet. Mies ei suostunut nousemaan, vaan levitti haaransa, eikä Barber voinut muuta kuin kumartua nostamaan vaatteensa tämän alta. Hän joutui myös vaihtamaan esiintymisasunsa kahden miehen tuijottaessa ja iskiessä toisilleen silmää.

Toisen kerran hän joutui seksuaalisen ahdistelun kohteeksi hakiessaan töitä radioasemalta pian teatterikoulusta valmistumisensa jälkeen. Radioaseman juontaja oli pyytänyt Barberin haastateltavaksi iltaohjelmaansa, ja kun he jäivät toimitukseen kahdestaan, mies seurasi häntä vessaan ja yritti käydä käsiksi.

”Se siitä. En suostunut pantavaksi vessassa, joten en ollut enää tervetullut studioon ja räppänä, josta olin toivonut pääseväni pujahtamaan lähemmäs unelmieni ja toiveitteni täyttymystä, näytti nyt sulkeutuneen yhtä lujasti kuin etuovi, joka oli pysyvästi kiinni”, hän kirjoittaa.

Barber ei kirjassaan mainitse häntä ahdistelleiden miesten nimiä, jotta syyllisistä ei tulisi tarinan fokus ja hänestä pelkkä uhri. Hänen mukaansa ihmiset nimittäin usein ajattelevat, että ahdistelun kohteeksi joutunut janoaa kostoa.

”Syyllisestä tehdään keskipiste ja juttua käsitellään erikoistapauksena, vaikka koko kulttuurin on muututtava”, hän kirjoittaa.

Hän painottaa, että miehet yksin ovat vastuussa näistä tilanteista.

”He ovat vastuussa siitä, etteivät harjoita seksuaalista häirintää, väkivaltaa, painostusta tai uhkailua naisia kohtaan missään vaiheessa, millään alalla, enää ikinä.”

Barberin koomikon ura sosiaalisessa mediassa alkoi oikeastaan vahingossa. Hän oli näytellyt useassa australialaisessa televisiosarjassa, mutta ei osannut arvostaa koomikon taitojaan ennen kuin hänen kollegansa Mark Priestley sai hänet uskomaan, ettei kuka tahansa pysty olemaan yhtä hauska kuin hän.

Instagram-tilillään nimellä #celestechallengeaccepted tunnettujen kuvien julkaisun hän aloitti vuonna 2015. Idea oli lähtöisin Barberin ja hänen siskonsa vitsinä toisilleen lähettämistä kuvahaasteista.

Barber kertoo, ettei hän Instagram-haastetta aloittaessaan osannut ajatella tiliään feministisenä saati kehopositiivisuusajatteluun kannustavana, mutta on iloinen, jos hänen kuviaan luetaan median seksismin kritiikkinä.

”Nykyään pidän itseäni feministinä ja liputan sen puolesta voimakkaasti, koska en aiemmin ymmärtänyt olevani sitä”, hän kertoo.

Hän painottaa, että ulkonäkö on vain pieni osa ihmisen identiteettiä, mitä varsinkin naisten on vaikea muistaa, ellei siitä pidetä meteliä.

“On tärkeää levittää sanomaa siitä, ettei naisten tarvitse olla täydellisiä, kauniita, kiinnostavia tai seksikkäitä”, hän sanoo Portugalin Voguen haastattelussa. ”Ei kuvissa, ei maailmaa varten, ei ketään muuta kuin itseään varten.”

Celeste Barber: Tämä on haaste - Kuinka Nutella tekee naisen ja muita tärkeitä huomioita elämästä (suom. Terhi Kuusisto, Aula & co)