Koreografi ja ohjaaja Marco Bjurström palaa syksyllä musikaaliohjaajaksi, sillä Turun seudulla toimiva Saaristo-ooppera on kiinnittänyt Bjurstömin Berliinistä Broadwaylle -teoksensa ohjaajaksi. Lokakuussa ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa saavaa teosta kuvaillaan musiikilliseksi revyyksi.

Kyseessä on Suomen kantaesitys, ja siinä kuullaan musiikkia säveltäjä Kurt Weillin teoksista Kolmen pennin ooppera, Mahagonnyn nousu ja tuho, Street scene, One touch of Venus ja Knickerbocker Holiday.

Kurt Weill (1900–1950) oli Saksassa syntynyt juutalainen säveltäjä, joka lähti Hitlerin noustua valtaan 1930-luvulla Saksasta Ranskaan ja edelleen Yhdysvaltoihin. Weill opittiin tuntemaan siellä tuotteliaana musikaalisäveltäjänä.

Hänen tunnetuimpia laulujaan ovat muun muassa Mack the Knife, Barbara song, Mandalay song ja Speak Low, ja ne kaikki kuullaan syksyn esityksessä.

Bjurström on ohjannut pitkän uransa aikana lukuisia musikaaleja, kuten Hair, Grease ja Rent. Hän on myös ohjannut viime vuosina pari oopperateosta, vuonna 2017 Sillanpää-oopperan Hämeenkyröön ja viime keväänä Carmen-oopperan Tampereelle.

”On erityisen kiinnostavaa tehdä pienimuotoisempaa musiikkiteatteria, jossa teos lepää laulajien ja muusikoiden harteilla ilman suuria lavasteita tai ulkokultaisuutta. On myös hienoa korona-ajan jälkeen taas päästä tekemään yhdessä, olla samassa tilassa yleisön ja taiteilijoiden kanssa, kokea live-ajassa”, Bjurström kertoo oopperan tiedotteessa.

Saaristo-ooppera on oopperalaulaja Päivi Nisulan perustama pieni oopperaseurue, joka perustettiin kymmenen vuotta sitten. Saaristo-ooppera kertoo nettisivuillaan haluansa tarjota vaihtoehtoisia ooppera- ja musiikkitaideteoksia laitosoopperan rinnalle sekä tarjota nimekkäille oopperalaulajille ja näyttelijöille vaihtoehdon kokeilla uusia ilmaisumuotoja.

Berliinistä Broadwaylle -esityksessä ovat mukana Joonas Asikainen, Anu Hostikka, Päivi Nisula ja Juha Hostikka.