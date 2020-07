Poliisi on aloittanut tutkinnan tunnetun brittiläisen rap-artisti Wileyn rasistisista twiiteistä, kertovat useat kansainväliset mediat. Wiley julkaisi perjantaina Twitterissä ja Instagramissa sarjan juutalaisvastaisiksi tulkittuja kommentteja, joissa muun muassa väitettiin juutalaisten hyödyntävän järjestelmällisesti mustia taiteilijoita musiikkiteollisuudessa ja jatkaen siten orjakaupasta tuttua hyväksikäyttökuviota.

”Juutalaiset eivät välitä siitä, mitä mustat ihmiset ovat joutuneet kokemaan. He vain käyttävät meitä ansaitakseen rahaa ja ruokkiakseen lapsiaan…niin on ollut sukupolvien ajan”, Reuters siteeraa Wileyn twiittiä.

Poliisille ilmoituksen tehnyt brittiläinen antisemitismiä vastaan taisteleva hyväntekeväisyysjärjestö tulkitsi Wileyn rajuimpien kommenttien yllyttävän suoranaiseen rotuvihaan. BBC:n mukaan poliisi on saanut useita ilmoituksia räppärin twiiteistä. Osa niistä on vielä nähtävillä, mutta ison osan Twitter on jo poistanut.

BBC:n mukaan Wileyn kiivas kommentointi johti viikonlopun aikana myös siihen, että hänen yhteistyönsä manageri John Woolfin kanssa päättyi.

”Olen ylpeä juutalainen mies ja olen syvästi järkyttynyt ja surullinen hänen kommenteistaan. […] En hyväksy tuollaista käytöstä ja vihamielistä puhetta”, Woolf sanoo.

Eräässä twiitissään Wiley vertasi juutalaisyhteisöä muun muassa Ku Klux Klaniin. Lauantaina Twitter sanoi sulkeneensa Wileyn tilin väliaikaisesti. Sekä Twitter että Instagram ovat myös poistaneet useita Wileyn twiittejä säännönvastaisina.

Wileyn manageri kertoi Twitterissä lauantaina katkaisseensa kaikki siteensä räppäriin.

Britanniassa vaaditaan nyt myös, että Wileyn pitäisi menettää brittiläisen imperiumin ritarikunnan MBE-jäsenyys, joka hänelle myönnettiin kaksi vuotta sitten ansioistaan musiikin saralla. 41-vuotiasta Wileya pidetään muun muassa grime-musiikin uranuurtajana.

Vuonna 2019 Wileylle inspiraatiopalkinnon myöntänyt brittiläinen laulunkirjoittajien ja säveltäjien yhdistys The Ivors Academy on myös ottanut kantaa tapahtumiin toteamalla, että akatemia ei jaa Wylien esittämiä näkemyksiä.

Wiley on suututtanut myös Britannian sisäministerin Priti Patelin, jonka mukaan sosiaalisen median jätit reagoivat aivan liian hitaasti tilanteeseen ja siksi hän on vaatinut niiltä ”perinpohjaista selitystä”.

”Sosiaalisen median yritysten on reagoitava nopeammin poistaakseen tällainen kauhistuttava viha heidän alustoiltaan”, Patel twiittasi sunnuntaina.

Wiley ei ole ainoa musiikkialan iso tähti, joka on viime aikoina esittänyt juutalaisvastaisia antisemitistisiä kommentteja ja salaliittoteorioita. Yhdysvalloissa esimerkiksi räppäri ja näyttelijä Ice Cube on jakanut antisemistisiä meemejä, kertoo The Daily Beast tässä kuussa julkaistussa artikkelissa.

Antisemitistisiä näkemyksiään ovat jakaneet myös muun muassa räppärit Nick Cannon ja Diddy. Televisiotähtenäkin tunnettu Cannon sai aiemmin heinäkuussa potkut ViacomCBS-yhtiöstä.