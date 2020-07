Tenet-jännityselokuva on saanut jälleen uuden julkaisupäivän.

Tuotantoyhtiö Warner Bros tiedotti maanantaina, että elokuva saa ensi-iltansa 26. elokuuta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Elokuva on tulossa ensi-iltaan yhtaikaa 70 eri maassa. Vielä ei ole tiedossa, nähdäänkö Tenet Suomessa heti elokuun lopulla.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Christopher Nolanin elokuvaa on povattu koronapandemian aiheuttamasta talousahdingosta kärsivän Hollywoodin pelastajaksi. Useat Nolanin aikaisemmat elokuvat, kuten Inception ja Dunkirk ovat olleet sekä yleisömenestyksiä että kriitikoiden ylistämiä.

Elokuvan ensi-iltaa on koronaviruspandemian vuoksi jouduttu siirtämään useamman kerran. Alunperin elokuva oli määrä julkaista 17. heinäkuuta. Kesäkuun puolivälissä Warnen Bros ilmoitti, että julkaisu siirtyy heinäkuun 31. päivään. Sitten elokuvan oli määrä saada ensi-ilta 12. elokuuta.

Nyt 200 miljoonan budjetin elokuva on siis määrä esittää ensimmäisen kerran elokuun viimeisenä keskiviikkona. Aikaisemmin tuotantoyhtiö on kertonut tiedotteessaan, että ”Warner Bros on sitoutunut tuomaan Tenetin teattereihin, kun levittäjät ovat valmiita ja terveysviranomaiset sanovat, että on aika”.