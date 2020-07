Ellen Degeneres Show’ssa on vuosien varrella käynyt lukuisia tunnettuja vieraita, kuten Hillary Clinton.

Yhdysvaltalaisesta Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelmasta on aloitettu sisäinen tutkinta tuotantoyhtiö Warner Mediassa, kertovat muun muassa Hollywood Reporter ja Variety. Asian selvittämiseen on otettu mukaan ulkopuolinen taho.

Kymmenen ohjelman entistä työntekijää ja yksi nykyinen työntekijä ovat syyttäneet ohjelmaa myrkyllisestä työilmapiiristä. Kyse on rasismista ja pelolla johtamisesta. Lisäksi ongelmia esiin nostaneiden työntekijöiden huolia on vähätelty.

Entinen show’n työntekijä sanoo, että ”ole kiltti”-ajatus toteutuu vain silloin kun kamerat ovat päällä.

Mustat työntekijät kertovat joutuneensa kuuntelemaan rasistisia kommentteja muun muassa ulkonäköönsä liittyen sekä työtilanteissa että työporukan yhteisissä juhlissa.

Rasismin kohteeksi joutuneet entiset työntekijät ovat tuoneet sopimattoman käytökset ohjelman tuottajien tietoon, mutta heidän kommenttejaan on vähätelty.

”Joka kerta kun nostin asian esiin valkoiselle miespomolleni, hän kertoi jonkun irrallisen tarinan jostakin satunnaisesta mustasta ystävästään ja siitä, miten tämä oli päässyt yli asiasta. Hän käytti mustaa ystäväänsä tapana kertoa, että hän ymmärtää, mitä jouduin käymään läpi. Se oli vain pelkkää roskaa”, entinen työntekijä sanoo Buzzfeedille.

Erään työntekijän työtehtävät oli poistettu sinä aikana, kun tämä oli ollut sairaslomalla mielenterveysongelmiensa vuoksi. Toinen työntekijä kertoo saaneensa potkut, kun hän oli joutunut samana vuonna olemaan poissa töistä kolmesti. Poissaolojen syynä olivat kahden läheisen ihmisen hautajaiset sekä auto-onnettomuuden jälkeinen sairasloma.

Syytökset myrkyllisestä työilmapiiristä kohdistuvat ohjelman johtoon eivätkä juontaja Ellen DeGeneresiin. Työntekijät ovat kuitenkin arvostelleet myös juontajaa siitä, että hän ei ole puuttunut tilanteeseen.

Show’n entisten työntekijöiden mukaan DeGeneresin pitäisi ottaa vastuuta keskusteluohjelman työskentelyilmapiiristä.

”Jos hän haluaa, että hänellä on oma show, joka kantaa hänen omaa nimeään, hänen pitää ottaa kantaa siihen mitä tapahtuu”, entinen työntekijä kommentoi Buzzfeedille.

Ohjelman tuottajat Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner suhtautuvat tapahtumaan vakavasti ja sanovat pyrkineensä luomaan avoimen ja turvallisen työskentelyilmapiirin.

Ellen DeGeners Show’n ensimmäinen jakso nähtiin vuonna 2003. Ohjelmasta on tehty 17 tuotantokautta, ja sillä on päivittäin noin 2,5 miljoonaa katsojaa. Ohjelma on palkittu yli 60 kertaa televisioalan Emmy-palkinnolla.

DeGeneresin huippusuosittu talk show on tunnettu aurinkoisuudestaan ja positiivisuudestaan.

Keskusteluohjelmassa on nähty myös suomalaisvieraita. Pietarsaarelainen Sara Maria Forsberg päätyi vuonna 2014 ohjelmaan. Forsberg tuli tunnetuksi tuolloin Youtube-videostaan, joissa hän matki useita eri kieliä.