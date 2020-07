Jyrki Erra on kirjoittanut kolmannen rikosromaaninsa.

Rikosromaani

Jyrki Erra: Lyijyvalkoinen. Otava. 488 s.

Jyrki Erra on arkkitehti, joka aloitti kirjailijan­uransa kansain­välisellä trillerillä Kaunasin sivut (2012), jota seurasi vastaavanlainen romaani Berliinin ajokoirat (2015).

Erran kolmas romaani Lyijyvalkoinen vahvistaa hänen asemaansa Taavi Soininvaaran, Ilkka Remeksen ja Max Seeckin rinnalla varteenotettavana kotimaisena trilleristinä.

Erran kirjojen lähtöasetelma on tuttu: viaton sivullinen joutuu mukaan vaaralliseen kansainväliseen peliin. Kirjailijan tyyli sen sijaan poikkeaa nykytrillerin usein keinotekoisista tempuista vangita lukijan huomio.

Erran kirjat muistuttavat 1950–60-luvuilla kirjoitettuja trillereitä, joissa pääpaino oli enemmän luonnekuvilla, tunnelmien luomisella ja tapahtumapaikkojen kuvailulla kuin toiminnalla tai raaoilla yksityiskohdilla.

Maalaustaiteen barokkityylin alullepanijana pidetyn renessanssimaalari Caravaggion (1571–1610) tuntija ja hänen toisen maailmansodan pommituksissa tuhoutuneen maalauksensa rekonstruoinut taidemaalari Axel Wallas saa kutsun entisen opettajansa kotiin Helsingissä. Opettajan kotona on yllättäen maalaus, jonka opettaja toivoo Wallaksen todistavan Caravaggion aidoksi teokseksi.

Wallas ei ole varma, ja lähtee kotiinsa pystymättä aitouttamaan teosta. Samana yönä opettaja murhataan ja maalaus varastetaan. Lisäksi Axelin Roomassa työkavereidensa kanssa ollut vaimo Elina katoaa. Axel arvelee, että vaimon katoaminen liittyy jotenkin opettajan murhaan ja Caravaggion maalaukseen. Hän lähtee Roomaan etsimään Elinaa.

Erran tarina etenee rauhallisesti, jopa verkkaisesti. Wallaksen tuntemukset ja Rooman näkymät saavat ison sijan kerronnassa, jonka trilleriainekset paljastuvat vähitellen. Aluksi Axel luulee olevansa tekemisissä mafian kanssa, mutta lopulta selviää, että kyse onkin aivan toisista, eikä lainkaan vähäisemmistä voimista.

Lyijyvalkoinen kuvaa kiintoisasti myös Caravaggion taidetta, maalaustapaa ja elämää. Erra on taustoittanut teoksensa hyvin, mikä tuo siihen täyspainoisuutta ja huolellisuuden tuntua.

Se on myös tietyllä tapaa koko ajan jalat maassa, mikä ei liioin ole aina nykytrillereille tavanomaista. Lyijyvalkoinen ei ole kirja lukijalle, joka odottaa trilleriltä vauhtia, seksiä ja vaarallisia tilanteita. Jälkimmäisiä siinä kyllä piisaa, mutta päällimmäinen vaikutelma on kultivoituneisuus, halu välittää lukijalle muutakin kuin vain luistavaa viihdettä.

Muutamista sivuhenkilöistä Erra piirtää pienin keinoin muistettavat hahmot. Heitä ovat muun muassa salaperäinen Catanian herttua, tämän palveluksessa oleva talonmies Rubio sekä benediktiiniveli isä Iacob.

Nimensä kirja on saanut myrkyllisestä väristä, jolla Caravaggio pohjusti maalauksensa – ja joka ilmeisesti lopulta koitui hänen kuolemakseen.

Kirjan tarina on fiktiota, mutta joukossa on viittauksia todellisiin tapahtumiin. Antero Kahila on tehnyt rekonstruk­tion Caravaggion toisessa maailmansodassa tuhoutuneesta työstä, ja yksi Caravaggion tuntematon teos todella löytyi vuonna 2016 ullakolta Ranskan Toulousessa.