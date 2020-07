Good Souls Better Angels on 67-vuotiaan Lucinda Williamsin 15. oma albumi. Kuvassa Williams keikalla Cambridge Folk Festivalilla elokuussa 2019.

Rock, americana / Albumi

Lucinda Williams: Good Souls Better Angels.

Highway 20/Thirty Tigers. ★★★★★

”Minulla on oikeus puhua siitä mitä näen”, kuuluvat avaussanat murein rosoin riffittelevässä avaus­kappaleessa You Can’t Rule Me. ”Et voi ottaa sieluani ja yrittää hallita minuakin”.

”Kuka uskoo valehtelijoita ja mielipuolia / typeryksiä ja varkaita, pellejä ja teeskentelijöitä”, kysytään rouhean bluesisti räimivällä kakkosbiisillä Bad News Blues.

Kolmannessa esityksessä tempo laantuu liukuvilla kitaroilla ja myrskyisillä tehosteilla kehystetyksi täsmäkommentoinniksi. Man Without A Soul tylyttää sanomansa toisessa persoonassa päin kasvoja:

”Olet mies ilman häpeää / ilman kunniaa ja armoa / ilman mahdollisuutta pelastaa kasvosi / olet mies ilman sielua”.

Kappaleen tiedetään olevan suunnattu presidentti Donald Trumpille, mutta myös muille hänen kaltaisilleen, on artisti itse lisännyt. Jyrkästi jakautuneessa USA:ssa Lucinda Williams on aristelematta todennut ihmettelevänsä arvojen ristiriitaa, jos hänen kuulijansa kannattavat Trumpia.

Good Souls Better Angels on 67-vuotiaan lauluntekijän 15. oma albumi. Williams on sanonut albumia siksi rocklevyksi, jonka on aina halunnut tehdä.

Levy on myös hänen uransa toistaiseksi poliittisin.

Huomattava osa Lucinda Wil­liamsin levytetystä tuotannosta koostuu peittelemättömän henkilökohtaisista ja todellisuuspohjaisista minälauluista.

Niitä on mukana nytkin, myös siitä kaikkein kipeimmästä ja helposti häpeiltävästä päästä. Painajaismainen Wakin’ Up tilittää suhdetta väkivaltaiseksi addiktiksi osoittautuneeseen mieheen, jonka kanssa Williams oli päätynyt kimppaan.

”Hän veti keittiötuolin altani / kiskoi hiuksistani / sitten hän kusi päälleni / seuraavaksi, sen vannon / hän halusi suudella minua / kaiken tuon jälkeen / hän halusi suudella minua”.

Muutama vuosi tuon parisuhde-erehdyksen jälkeen Lucinda ­Williams alkoi seurustella ja avioitui managerinsa Tom Overbyn kanssa.

Levykansissa Overby mainitaan tuottajista ensimmäisenä, ennen Lucindaa ja levyn myös äänittänyttä ja miksannutta Ray Kennedyä. Viimemainittu oli tärkeänä yhteistyökumppanina tekemässä Lucinda Williamsin kaupallista läpilyöntilevyä, Grammy-palkittua americanan maamerkkiä Car Wheels on a Gravel Road (1998).

Tom Overby on myös kreditoitu monen kappaleen oheiskirjoittajaksi. Laulut edustavat kuitenkin väärentämätöntä Lucinda Williamsia ilman taiteellisia rimanpudotuksia tai tyylirikkoja. Manageripuoliso ei itse ole muusikko lainkaan, ehkäpä hän on ennemminkin kommentoinut ja rohkaissut kuin suoranaisesti laittanut sanoja Williamsin suuhun.

Levy äänitettiin viime syksynä kahdessa viikossa Ray Kennedyn studion isossa soittotilassa. Sen seinät ovat täynnä arvoinstrumentteja, joiden annettiin vapaasti resonoida osana äänimaailmaa. Tällä kertaa soitoista vastaa Williamsin oma keikkabändi Buick 6.

Lucinda Williamsin levyiltä odotettava loistelias tuotanto ja artistisen nahan uudelleenluonti toteutuu taas: Good Souls Better Angels on jopa hämmentävä osoitus kyvystä ­varioida tunnusmerkillistä luovuutta.

Basisti David Suttonin arkkitehtoniset linjat ja rumpali Butch Nortonin kalvopainotteinen soitto, joka usein sivuuttaa täysin symbaalit, muodostavat elastisen peruskudoksen, jonka päälle kitaristi Stuart Mathis maalailee isolla paletilla.

Nimenomaan studiossa Mathisista kuoriutuu tyylitajuinen taituri, joka kykenee vastaamaan lähes mahdottomaan haasteeseen, eli jatkamaan solistisestikin siitä, mihin Williamsin pitkäaikainen kiertuekitaristi Doug Pettibone aikoinaan lopetti. Mathiskin on löytänyt herkän tasapainon juurevan perinnesoiton ja industrial rockin tehostekirskeen teknisesti taitavassa, melodisesti puhuttelevassa yhdistämisessä.

Jotkut englanninkielisen median arvostelut julistivat Good Souls Better Angelsin oitis yhdeksi koko kuluvan vuoden parhaista albumeista. Hyvin mahdollisesti se myös osoittautuu Mathisin kitaramaailmassa nousevan aseman kruunaavaksi levyksi.

Kauttaaltaan vahva kokonaisuus päättyy Williamsille tunnusomaisiin eteerisiin tremolokelluntoihin. Päätösballadi Good Souls myös lukitsee levyn poliittisuuden artistille tyypillisellä spirituaalisuudella.

”Pidä minut pyhimysten käsissä / parempien enkelten / ja hyvien sielujen kanssa / pidä minut”.

Itse albumilla on mittaa tunnin verran, mutta jo vakiintuneen tavan mukaisesti vinyyliversion neljäs levypuoli koostuu viiden kappaleen akustisista, blueseiksi kallistuvista demoversioista.

Kun itse kappale on kyllin vahva se kantaa monessa muodossa, eikä Lucinda Williamsille kuulu ensimmäistäkään varteenotettavaa haastajaa.

Kriitikon valinnat: Kesken päättyvät Tixan unet, Permanent Clear Lightsin psykedeelistä poppia, Mara Ballsin salaa äänitetty livelevy ja A. Takalon poplaulujen tuokiokuvia

Rock / Albumi

Tixan Unet: Tixan unet I

Omakustanne ★★★

15-vuotias teinipoika kirjoitti talvella 1973 ylös kaikki näkemänsä unet, joiden pohjalta syntyi 47 vuotta myöhemmin kulttuuripersoona Juka Tixan uuden yhtyeen albumi.

Sen näennäisminimalististen tunnelmapalojen kuulas sointimaailma ulottuu ajattomasta garagepopista (urut: Äpryk Ahvenainen) 80-lukuisen suomalaisrockin oman käden oikeuden pettämättömään estetiikkaan. Viehättävä kokonaisuus loppuu kahdeksan kappaleen myötä (viimeinen vielä instrumentaali) kuin kesken, mutta niinhän unetkin usein tekevät.

Pop, psykedelia / Albumi

Permanent Clear Light: Cosmic Comics

Sulatron ★★★

Toisen albuminsa myötä saksalaisyhtiölle siirtynyt suomalaistrio ei keikkaile lainkaan, vaan mieltää kollektiiviseksi pääinstrumentikseen studion.

Psykedeelisen popin pikku helmeksi mielletty yhtye tuottaa kunnianhimoisia ja kokeellisiakin retrobiisejä, jotka eivät ilmaisun rönsyilystä huolimatta hairahdu häröilyn hetteikköihin – ainakaan eksyksiin asti. Ennen kaikkea PCL kuulostaa vaikuttuneen vuoden 1968 The Movesta ja muista aikakauden popmelodikkojen viitoittamista äänimaisemista.

Rock / Albumi

Mara Balls: Ratina Live ’18

Stupido Records ★★★

Tamperelaistrion livelevy äänitettiin, bändin tietämättä, sen lämmitellessä Popedaa Ratinan stadionilla. Isolla lavalla ja kunnon kalustolla musiikillinen kaari ylettää hyvin silloittamaan 60-luvun lopun ulvovakitaraisen protorockin myöhempien aikojen stonerjyrään.

Soitosta aistii enemmänkin notkeaa voimistelua kuin pompöösiä pullistelua, ja Mara Ballsin alias Maria Mattilan poikatyttömäinen laulu ja fiilistelytekstit ovat lähempänä Dave Lindholmin jälkeistä uuden aallon rockia kuin päivän listapopin pikkuprinsessoja.

Pop, iskelmä / Albumi

A.Takalo: Soivernau

RNRBS ★★

Takavalot-yhtyettä vetävän A.Takalon soololevyn uusnaivististen, puupäisen iskelmänkin kanssa flirttailevien poplaulujen tuokiokuvat eivät yritäkään etsiä sointiin yleensä yhdistyviä riimejä.

Kappaleiden kirjoittamisen lisäksi Takalo soittaa itse lähes kaikki instrumentit. Esityksissä on hetkin hellyttävää amatöörimäisyyttä ja usein tanssimusiikin sanahelinän merkityksettömyyttä: tunteettomat tulkinnat eivät kuulosta siltä että laulaja tarkoittaisi mitä sanoo. Vai enkö vain tunnista kulissien kehikoita tahi ironian aromeja?