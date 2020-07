Rakkaudella, Vincent ★★★

Loving Vincent, Puola/Britannia 2017

Teema klo 22.00 ja Areena (K12)

Rouhealla, rohkealla maa­laus­tavallaan Vincent van Gogh kykeni näyttämään maailmastaan enemmän kuin silmä tavoitti. Esimerkiksi kuuluisa, nykyisin ehkä jo liiankin usein vastaan tuleva teos Tähtikirkas yö (1889) viestii hetkestä öisen taivaan avaruuden äärellä. ­Oikea taivas ei pyörteillyt, mutta koska se maalauksessa tekee niin, tunteikas kokemus välittyy kesästä 1889 nykypäivään.

Voisiko saman tehdä animaatioelokuva, jos se perustuisi van Goghin maalauksiin ja jos elokuva vieläpä toteutettaisiin ennenkuulumattomasti öljyvärein kankaalle? Ainakin yritys herättää kunnioitusta.

Dorota Kobielan ja Hugh Welchmanin ohjaama Rakkaudella, Vincent perustuu noin 130:een van Goghin maalaukseen. Animaattoreiksi ohjaajat valitsivat satakunta taidemaalaria, jotka kykenivät imitoimaan mestarin kädenjälkeä. Kustakin elokuvan kuvasta tehtiin öljyvärimaalaus, jonka päälle liikkuvat osat, kuten näyttelijät, maalattiin liike liikkeeltä. Maalauksia kertyi yhteensä 853 kappaletta ja yksittäisiä elokuvaruutuja 65 000.

Tosipohjaisia roolihenkilöitä esittivät oikeat näyttelijät, joiden suoritus heijastettiin maalareiden kankaille kuva kuvalta kopioitavaksi. Tämä osoittautuu yhdeksi elokuvan kompastuskivistä. Liian realistiset ihmiset eivät aina luontevasti istu van Goghin luomiin tunnelmallisen heilahtaneisiin tiloihin.

Vielä haitallisempaa on, että näyttelijänsuoritusten taso vaihtelee rajusti. Harmillisin tapaus on pää­osan muovinen Douglas Booth, jonka muovisuuden tuntua lisää liian siisti asustus. Hahmon pohjana on huomattavasti rosoisempi ja sielukkaampi maalaus Armand Roulinin muotokuva (1888).

Vincent van Gogh: Armand Roulinin muotokuva (1888).

Armand saa isältään postimies Joseph Roulinilta (Chris O’Dowd) tehtäväksi toimittaa vuotta aiemmin kuolleen Vincent van Goghin kirjeen tämän pikkuveljelle ja tukipilarille Theolle. Armand lähtee pitkin hampain matkaan. Pariisissa hän kuulee, että myös Theo on kuollut.

Kun useampikin ihmettelee väitettä Vincent van Goghin itsemurhasta ampumalla, Armand alkaa kiintoisasti selvittää tapahtumien kulkua. Hän päätyy Auversiin jututtamaan van Goghin maalauksista tuttuja ihmisiä, joita näyttelevät muun muassa Saoirse Ronan, Helen McCrory ja Jerome Flynn.

Van Gogh (Robert Gulaczyk) on mukana vain mustavalkoisissa takaumissa, jotka eivät nojaa maalauksiin.

Kohtaukset valaisevat myötätuntoisesti mielenterveysongelmien sävyttämää taiteilijaelämää mutta tulevat silti osoittaneeksi, miten elokuvan perusasetelma on päälaellaan: itse kokija, jonka maalaamaan nähty perustuu, ei ole kokemissaan hetkissä läsnä.

Näin elämykselliset taideteokset latistuvat tutuiksi kuviksi.