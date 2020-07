Jazz

Quartet Ajaton, Aleksi Heinola Quintet ja Ismaila Sané Saïsba 6tet. Espan lava 27.7., Jazz-Espan ohjelmistoa.

Ensimmäisen kerran keskikesällä 2000 järjestetty Jazz-Espa oli toistakymmentä vuotta ”Suomen pisin jazzfestivaali”, sillä kotimaisia esiintyjiä saattoi kuulla Espan ulkolavalla arkipäivisin peräti neljän viikon ajan.

Ja ilmaiseksi ilman pääsylippua, Suomen Jazzliiton tuottamana yhteisöllisenä palveluna.

Nyt Jazz-Espa on lyhennetty yhden välivaiheen jälkeen vajaaseen viikkoon, mutta tiivistys ei ole vähentänyt merkittävästi musiikin eikä edes työmahdollisuuksien määrää. Erilaisia kotimaisia kokoonpanoja on mahdutettu tänä vuonna kuuteen viikonpäivään seitsemäntoista eli täsmälleen kolmasosa kaikista halukkaista hakijoista.

Maanantaina iltapäivällä ensimmäisenä esiintynyt helsinkiläinen Quartet Ajaton ei avannut Jazz-Espaa silti suurella pamauksella, vaan pikemminkin herkisti ja vietteli kuuntelemaan poikkeuksellisella soinnillaan.

Melko suurella todennäköisyydellä laulaja ja lauluntekijä Mia Simanaisen perustama kvartetti onkin ainoa maailmassa, jossa pääsoittimet ovat vanhaan eurooppalaiseen musiikkiin viittaava viola da gamba ja tangoon viittaava bandoneon sekä sähköinen Moog, 1960-luvun lopussa lanseerattu varhainen syntetisaattori.

Paperilla niiden yhdistelmä voi vaikuttaa eri aikatasoineen ja tyylilajeineen sekavalta, mutta Quartet Ajaton onnistuu kuulostamaan nimensä mukaisesti ajattomalta ja ennen kaikkea kiehtovan kahlitsemattomalta.

Jazz-Espalla kvartetti esitti kappaleita sekä ensimmäiseltä Elixir-levyltään että Simamaisen tuoreimmalta soololevyltä Soi Helvi Juvonen, vaikka pääpaino olikin lupaavasti tulevassa toisessa levyssä Early Music in the Latest Way, joka koostuu kokonaan renessanssin ja barokin musiikeista.

Jazz voi olla siis rajaton riemu, vaikka Jazz-Espa ei ollut paras paikka Quartet Ajattomalle ainakaan vilkkaaseen päiväsaikaan.

Rumpali ja säveltäjä Aleksi Heinolan johtamaa väkevää kvintettiä ylimääräiset hälyäänet eivät haitanneet, eikä musiikin tyylistä ja jazzin määrästä ollut pienintäkään epäselvyyttä. Ensilevynsä viime vuonna julkaissut yhtye on erikoistunut ajattomalta kuulostavaan noin kuudenkymmenen vuoden takaiseen ”bluenotejazziin”, toki omilla sisäistyneillä sävellyksillään.

Ylivertaiset historialliset vertailukohdat ovat tämänkaltaisten yhteyden kovin vastus, mutta tyylin hallitsevat solistit korvaavat yleensä paljon. Kvintetin neljän pitkän kappaleen setti olikin ennen kaikkea solistista taidetta, pääosissa auringon kuuman paahteen haastaneet tenorisaksofonisti Manuel Dunkel ja trumpetisti Mikko ”Gunu” Karjalainen.

Maanantain kolmas ja viimeinen yhtye, laulaja ja lyömäsoittaja Ismaila Sanén kokoama kuuden muusikon Saïsba paahtoi vielä muutamaa astetta kovemmin omaa polyrytmistä länsiafrikkalaista fuusioitaan, jossa jazzillisia sooloja väläyttelivät lähinnä trumpetisti Mika Mylläri ja pianisti-moogisti Kari Ikonen.

Suomessa kaksikymmentä vuotta asunut Sané julkaisi viime vuonna toisen Ekiinafrik-levynsä, jolla hän esitteli monenlaisia musiikillisia mieltymyksiä. Saïsban setti oli siihen verrattuna paljon yhtenäisempi, mutta ei silti paljoa yksi-ilmeisempi. Tosin vaikutti, että yhtye – jossa oli kaksi sähkökitaristia ja jopa neljä lyömäsoittajaa – ei päässyt näyttämään täyttä potentiaaliaan.

Tai ehkä viisikymmentä minuuttia oli vain liian lyhyt aika. Vastahan se pääsi alkuun.

Jazz-Espa päättyy lauantaina. Keskiviikkona 29.7. esiintyvät klo 13, Niklas Winter Quartet 2020, klo 15 Reiska Laine Quintet ja klo 17.30 Elifantree. Säävaraus.