Elokuussa Helsingissä järjestettävä Night Visions -elokuvafestivaali on julkistanut ohjelmistonsa. Nelipäiväisen tapahtuman aikana nähdään 23 pitkää elokuvaa ja dokumenttia sekä useita lyhytelokuvia.

Uutuuksiin kuuluvat muun muassa aasialaiset, eteläkorealaisen Lee Won-taen The Gangster, The Cop, The Devil (2019) ja japanilaisen Macoto Tezukan Tezuka’s Barbara (2019), ja pohjoismaiset, tanskalaisen Mikkel Nørgaardin Klovn the Final (2020) sekä norjalaisten André Øvredalin Mortal (2020) ja Pål Øien The Tunnel (2019).

Avajaiselokuvana nähdään Yhdysvaltain Sundance-festivaaleilla ensi-iltansa saanut itävaltalaisten Severin Fialan ja Veronika Franzin kauhutrilleri The Lodge (2019).

Lisäksi ohjelmiston klassikoihin kuuluu hollantilaisen Paul Verhoevenin Showgirls (1995), jonka restauroitu 4k-versio esitetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Dokumentteina nähdään puolestaan muun muassa Justin McConnellin Clapboard Jungle (2020) ja synthwave-ilmiötä käsittelevä Iván Castellin The Rise of The Synths (2019).

Vuonna 1997 perustettu, Pohjoismaiden suurin fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä festivaali järjestetään 19.–22. elokuuta elokuvateatteri Orionissa, Töölön Korjaamolla ja Lasipalatsin Bio Rexissä.

Alun perin tapahtuma oli tarkoitus järjestää huhtikuussa, mutta koronavirustilanteen vuoksi tapahtumaa siirrettiin. Se on vuoden ensimmäinen koronapandemian alkamisen jälkeinen fiktioelokuviin keskittyvä, pääkaupunkiseudulla järjestettävä festivaali.

Festivaalin järjestäjien mukaan tapahtuma toteutetaan ”uuden normaalin” asettamilla reunaehdoilla. Esitettävien elokuvien näytösvälit ovat tavallista pitemmät, ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Yleisön turvallisuuden vuoksi festivaali on myös päättänyt luopua tapahtuman yleensä huipentavasta koko yön elokuvamaratonista.