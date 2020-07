Kymmenet ulkomaiset muusikot vaativat selkeytystä musiikin käyttöön poliittisissa yhteyksissä, kuten Yhdysvaltojen presidentinvaalien kampanjatilaisuuksissa.

Noin viisikymmentä muusikkoa on allekirjoittanut avoimen kirjeen asiasta yhdessä voittoa tavoittelemattoman organisaation, Artist Rights Alliancen, kanssa. Kirjeessä artistit pyytävät kandidaatteja sitoutumaan siihen, että he pyytävät luvan artisteilta, sanoittajilta ja kappaleiden tekijänoikeuksien omistajilta musiikin käyttämiseen kampanjoissa ja poliittisissa tilanteissa.

”Tämä on ainoa tapa tehokkaasti suojella kandidaatteja lainopillisilta riskeiltä, tarpeettomalta kiistalta ja moraaliselta rämeiköltä joka syntyy siitä, että virheellisesti väittää tai antaa ymmärtää artistin tukevan ehdokasta”, kirjeessä lukee.

Muusikot kritisoivat kappaleiden käyttöä ilman, että asiaa on käyty läpi sopivien kanavien kautta. He kutsuvat musiikin käyttöä ilman lupaa epärehelliseksi ja moraalittomaksi toiminnaksi. Lisäksi ongelmana on, että artistin henkilökohtaiset arvot eivät kohtaa kandidaatin kanssa, mikä saattaa tuntua faneista vieraannuttavalta. Fanien reaktio saattaa näkyä artistin kukkarossa.

Muusikot varoittavat myös, että kappaleiden käyttö ilman artistien hyväksyntää saattaa johtaa siihen, että epäpoliittiset muusikot aktivoituvat ja ottavat kantaa tilanteeseen. Musiikin käyttö saattaa pakottaa heidät tuomaan ilmi, miten heidän mielipiteensä eroavat ehdokkaan näkemyksistä.

Artist Rights Alliance kirjoitti tviitissään, ettei kenenkään artistin tulisi joutua tekemään kompromissia arvojensa kanssa. Lisäksi organisaation mukaan kenenkään muusikon ei tulisi joutua yhdistetyksi sellaisiin poliitikkoihin, joita he eivät kunnioita tai tue.

Laulaja Cyndi Lauper toteaa Twitterissä, että musiikin käyttö voi johtaa harhaan äänestäjiä.

”Kysy ensin. Tämä on ainoa asia, jota pyydämme. Musiikin käyttö poliittisissa tapahtumissa voi johtaa äänestäjiä harhaan ja vihjata siitä, että artisti tukisi kandidaattia. Tämä ei ole OK.”

Avoimen kirjeen ovat allekirjoittaneet muiden muassa Rolling Stonesin laulaja Mick Jagger, Lorde, Elton John, Aerosmithin laulaja Steven Tyler, Sia, Regina Spektor ja Green Day -yhtye.

Musiikin käyttö poliittisissa yhteyksissä on noussut esiin Yhdysvaltojen presidentinvaalien kohdalla sekä kuluvana vuonna että aiemmissa, vuoden 2016, vaaleissa. Useat artistit ovat vastustaneet musiikkinsa käyttöä presidentti Donald Trumpin vaalikampanjoissa.

Osa muusikoista on uhkaillut turvautuvansa lainopillisiin toimenpiteisiin, koska heidän tuotantoonsa käyttöön ei ole kysytty lupaa. The Rolling Stones -yhtye on uhannut haastaa Trumpin uudelleenvalintakampanjan oikeuteen asiasta.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Guardian sekä kulttuurimedia Rolling Stone.