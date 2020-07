Tietokirja

Maiseman tekijät. Näkökulmia maisema-arkkitehtuuriin. Toim. Jyrki Sinkkilä, Aapo Pihkala ja Emilia Weckman. Aalto Arts Books, 280 s.

Maisema-arkkitehtien oma koulutusohjelma käynnistyi vuonna 1989 ja ammattilaisia on tällä hetkellä melkein 300.

Ammatti on moninainen: maisema-arkkitehdit ovat virkamiehiä kaavoituksessa ja ELY-keskuksissa, he toimivat järjestöissä, tekevät pihoja ja puistoja, työskentelevät värisuunnittelijoina, ovat maalaismaiseman säilyttäjiä, luontopolkujen suunnittelijoita, skeittipuistojen ja virtuaalisten maisemien tekijöitä, festivaaliympäristöjen kehittäjiä, tutkijoita...

Aalto-yliopiston julkaisuun on valittu 48 maisema-arkkitehtiä kertomaan työstään. Maisema-arkkitehtien työ on pitkäjänteistä ja usein huomaamatonta. Ilmastonmuutos lisää heidän ammattitaitonsa tarvetta taajamissa: vesien kulkua ja sitomista sekä tuuliolosuhteita tai viilentämistä voidaan hallita kasvillisuuden avulla.

Kirjan tekstit ovat esitemäisiä. Ensin luulin, että valitut maisema-arkkitehdit ovat saaneet itse kirjoittaa tekstinsä, niin varovaisia ja ”poliittisesti korrekteja” ne ovat. Ne on kuitenkin tehty haastatteluina. Lienee ymmärrettävää, että tekijät haluavat esittää oman työnsä mahdollisimman edullisessa valossa. Vain muutamassa tekstissä on rohjettu sanoa jotain kriittistä ongelmista, joita tekijät työssään kohtaavat.

Useamman kerran tulee kuitenkin esille huoli siitä, että tehokkuuden ja tiivistämisen nimissä tuhotaan liikaa viheralueita.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin puisto- ja vihersuunnitteluyksikön maisema-arkkitehdit Tomas Palmgren ja Laura Yli-Jama toivovat, ettei viheralueita uhrattaisi niin huolettomasti rakentamiselle.

He haluaisivat myös kaupunkikasvillisuuden lajiston, esimerkiksi lehmusvaltaisen puuston, monipuolistamista.

Tapiolan parissa työskennellyt Ria Ruokonen on aiheellisesti huolissaan siitä, että tiivistäminen jyrää puutarhakaupungin historialliset, laajat viheralueet alleen. Ruokonen on ollut mukana Silkkiniityn ja Leimuniityn kunnostuksissa. Hän murehtii, että väljät puistot nähdään vain rakentamisen reservialueina eikä muisteta niiden merkitystä maailmankuulun puutarhakaupungin luomisessa.

Työtehtävien moninaisuus tulee kirjassa esiin:

Puisto Viikissä rajautuu Lahdenväylään. Virearcin Soile Heikkinen teetti melumuurin kivilouhimoiden ylijäämäkivestä.

Asiantuntijaverkosto Virearcin jäsenen Soile Heikkisen kivenlohkareista koottu melumuuri on itseasiassa ympäristötaide­teos.

Lauri Lemmenlehti ja Mikko Vekkeli keskittyvät virtuaalisten maisemien kehittämiseen mahdollisimman todenmukaisiksi kasvillisuuden, vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen mukaan.

Janne Saario suunnittelee skeittipuistoja eri puolille maailmaa.

Minna Komulainen ohjaa maalaismaisemien suunnittelua ja säilyttämistä.

Maisema-arkkitehtuurin professori Rane Hautamäki toteaa loppuartikkelissa, että maisema-arkkitehtuuri on luonteeltaan tieteidenvälistä ja ratkaisukeskeistä. Alan tutkimus on lapsenkengissä, väitöskirjojakin on vain muutama.

Tässä onkin selitys kirjan ongelmalle: se ei ole oikein suuren yleisön kirja vaikka on varmasti valaiseva maallikollekin. Oppikirjaksikaan se ei käy: syvemmälle ei mennä ja samoja fraaseja toistellaan.

Suurin osa maisema-arkki­tehdeistä puurtaa omissa toimistoissaan ja tekee selvityksiä sekä ehdotuksia kaupunginosien puistojen ja viheralueiden suunnitteluun. Olisin halunnut tietää enemmän esimerkiksi siitä, miten viher­alueiden avulla lievitetään ilmastonmuutoksen haittoja.