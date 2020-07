Brave New World -sarjan (2020) alussa Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay) kutsutaan puhutteluun. Hän saa pyyhkeitä ylempää kastia edustavalta Bernard Marxilta (Harry Lloyd). Lenina on aloittanut eksklusiivisen seksisuhteen, ja sarjan maailmassa monogamia on tiukasti kielletty. Muita kiellettyjä asioita ovat muun muassa yksityisyys ja perhe.