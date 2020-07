Tanskan suurimpiin hardrock-yhtyeisiin lukeutuva D-A-D konsertoi Helsingin Suvilahdessa syyskuun 4. päivänä.

Tällä hetkellä yhtye on ensimmäinen iso ulkomainen yhtye, joka saapuu Suomeen keikalle syksyllä.

Vuonna 1982 perustettu, alun perin Disneyland After Dark -nimellä esiintynyt yhtye on viime aikoina julkaissut harvakseltaan albumeja. Kahdeksan vuoden julkaisutauon jälkeen ilmestyi albumi A Prayer for the Lord toukokuussa 2019.

Yhtye on julkaissut yhteensä yksitoista studioalbumia, ensimmäisen vuonna 1986.

Keikkaillan lämmittelijänä toimii kotimainen, vuonna 1981 perustettu rock-yhtye Melrose.

Tapahtuma toteutetaan seisomakatsomona. Järjestäjien mukaan alueen pinta-ala ja suunnittelu mahdollistavat reilujen turvavälien pitämisen.

Lipunmyynti keikalle alkaa perjantaina 31. heinäkuuta.