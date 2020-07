Yhdysvaltalainen rap-artisti Malik B. on kuollut 47-vuotiaana. Hän kuoli 29. heinäkuuta. Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Malik B., oikealta nimeltään Malik Abdul Basit, tunnetaan erityisesti hip hop -yhtye The Rootsin perustajajäsenenä. Hän esiintyi vuonna 1987 Philadelphiassa perustetun The Rootsin neljällä ensimmäisellä studioalbumilla, mukaan lukien yhtyeen läpimurtona pidetyllä albumilla Things Fall Apart. Pian levyn ilmestymisen jälkeen Malik B. jätti yhtyeen vakavien päihdeongelmien vuoksi.

Lähdön jälkeen hän teki uraa sooloartistina. Viimeinen soolouran albumi Unpredictable, jonka hän teki yhteistyössä tuottaja Mr. Greenin kanssa, julkaistiin vuonna 2015.

Malik B. vieraili myös The Rootsin albumeilla Game Theory (2006) ja Rising Down (2008).