Trilleri

Rattiraivo (Unhinged), ohjaus Derrick Borte, pääosissa Russell Crowe, Caryn Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson. 90 min. K16. ★★

Saksalaissyntyinen Derrick Borte (s. 1967) ei ole kovin montaa pitkää elokuvaa ohjannut. Niistä kiinnostavin on punk­yhtye The Clashia sivuava London Town (2016). Käsikirjoittaja Carl Ellsworth on kirjoittanut muutaman trillerin ja kauhuelokuvan kuten Yölento, Paranoia ja Viimeinen talo vasemmalla.

Nyt miehet ovat koostaneet trillerin, josta tulee mieleen parikin 1970-luvun elokuvaa: Steven Spielbergin läpimurtotyö Kauhun kilometrit (1971) ja Serge Leroyn vähän tunnettu ranskalaiselokuva Varjostetut (1975). Kummassakin tavallinen kaveri joutuu tien päällä psykopaattisen kuskin ahdistelemaksi. Olennainen tekijä on se, että ahdistelijan auto on jättiläinen ahdisteltavan kulkupeliin verrattuna.

Rattiraivo muistuttaa päähenkilönsä kautta myös äskettäin kuolleen Joel Schumacherin Rankka päivä -elokuvaa (1993).

Alkutekstien takana pyörii radion ja tv:n uutis­klippejä ja juontopätkiä, joiden aiheena on epätasa-arvon aiheuttama raivo ja sitä kautta hajoileva yhteiskunta. Näin haetaan jonkinlaista yhteiskunnallista oikeutusta jokseenkin tavanomaiselle jännärille, jossa vastoinkäymisten ja stressin murtamasta miehestä tehdään lopulta totaalinen ihmishirviö.

Nimettömäksi jäävä keski-ikäinen mies murhaa ex-vaimonsa ja tämän uuden miehen. Sitten mies kohtaa kadulla vanhalla Volvolla ajavan naisen, joka tööttää koska miehen maasturi ei lähde liikennevaloista.

Kun nainen ei suostu pyytämään anteeksi, mies alkaa vainota häntä. Mitä sitten seuraa, sen tietävät kaikki tällaisia elokuvia katsoneet.

Ehkä eräänlaisena lieventävänä asianhaarana voi nähdä sen, että jatkossa Borte ja Ellsworth paikoittain yrittävät sitoa murhamiehen teot sosiaaliseen kontekstiin.

Perhe on hajonnut, vaimon lakimiehet ovat vieneet viimeisetkin sentit, yhteiskunnan heittämät lupaukset ovat osoittautuneet valheiksi, päässä heittää. ”Väkivalta on kaikki mitä minulla on jäljellä”, kähisee mies vainoamansa naisen veljelle.

Hirviötarina tästä lopulta kuitenkin syntyy, sillä viitteitä pitemmälle ei murhamiehen luonnekuva etene.

Russell Crowelta voi odottaa mitä tahansa, joko loistavaa tai aivan kamalaa roolityötä. Tässä Crowe, lihoneena ja todella ahdistuneen oloisena, on roolinsa tasalla. Hänen hahmonsa on pelottava, mutta pienin elein Crowe tuo rooliin myös hieman tavallista hirviökuvaa enemmän syvyyttä.

Etelä-Afrikasta Uuden Seelannin kautta tuleva Caren Pistorius on myös hyvä Rachelina, jota murhamies alkaa vainota.Pertti Avola