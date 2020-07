Draamakomedia

The High Note. Ohjaus Nisha Ganatra. Päärooleissa Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr. 113 min. S. ★★★

Naisten tie musiikkiteollisuuden huipulle on pinottu esteillä, mutta Hollywoodissahan saa kuvitella vaikka mitä. Romanttisessa The High Note -draamakomediassa nuori Maggie on päässyt jo tavallaan huipulle keittiön kautta, sillä hän on maailmankuulun r&b-laulajan Grace Davisin lähin assistentti, johon tähti luottaa kaikissa suurissa ja pienissä asioissa keikkajärjestelyistä välipaloihin.

Oikeasti Maggie kuitenkin tuntee paloa levyjen tuottamiseen, ja hänellä on siitä myös vahvoja näkemyksiä. Niitä ei kuitenkaan oteta heti tosissaan, ja Maggie on itse liian epävarma tuomaan itseään esiin.

Vähitellen itseluottamus kasvaa, ja Maggie myös näkee, että musiikkiteollisuuden raadollisuus on ahmaissut Gracen väärille poluille. Maggien mielestä Gracen pitäisi saada tehdä omaa musiikkia.

Maggie törmää luomukaupassa Davidiin, ihan sattumalta vain, ja he ovatkin täydellinen match, kun käy melkein saman tien ilmi, että David on oikeastaan lupaava artisti, jolla on samettinen ääni. Siinäpä Maggielle ensimmäinen nouseva nimi, jota hän voisi tuottaa.

Nisha Ganatran ohjaama elokuva on pehmoista ja höttöistä viihdettä kovasta maailmasta, jossa naiset tuskin etenevät vieläkään, saati näin sutjakkaasti. Aihehan on silti tosi kiinnostava, ja ehkä jonakin päivänä ­näemme vastaavanlaisen itsekriittisen pikku komedian myös Hollywoodin naistuottajista.

Hollywoodkin kehittyy naisten näkökulmasta hitaasti, mikä sitten taas näkyy juuri tällaisissa elokuvissa. The High Notesta puuttuu asennetta, kuten myös kunnollinen juonikuvio. Romanttisen komedian ei pidäkään olla uskottava, mutta jotain tolkkua voi silti vaatia.

Maggien roolin näyttelee kivan vähäeleisesti Dakota Johnson (Melanie Griffithin ja Don Johnsonin tytär, Griffith vilahtaa sivuroolissa). Myös Davidia näyttelevässä Kelvin Harrison Jr:ssa on viehätyksensä. Tracee Ellis Rossissa on ulkoista karismaa mutta ei ihan riittävästi diivan rooliin.

Ohjaaja Ganatra on muuten ohjannut ja tuottanut Transparent-sarjaa, jossa sovinnaisuuden rajoja ylitetään hyvinkin reippaasti.