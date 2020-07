Piirroselokuva

Pekka Töpöhäntä (Pelle Svanslös). Ohjaus Christian Ryltenius. Suomenkielisinä ääninä Miro Lopperi, Saara Lehtonen, Seera Alexander, Sasu Moilanen, Peter Pihlström ja Tuukka Leppänen. 68 min. K7. ★★

Hahmo perustuu ruotsalaisen Gösta Knutssonin vuosina 1939–1972 julkaistuun kirjasarjaan, ja se on poikinut aiemminkin muutaman piirroselokuvan ja yhden oopperankin.

Pekka-kissa on kiltteyden perikuva, joka on toisen posken kääntämisessä heti Jeesuksesta seuraava. Knutssonin tarinoissa Pekka osoittaa kerta toisensa jälkeen, että ystävällisyydellä ja toisten huomioon ottamisella voi päästä pitkälle, eikä ilkeilijöistä tarvitse välittää. Vähän näkökulmasta riippuen Pekkaa voikin pitää hyväsydämisyyden airueena tai sitten muiden kynnysmattona.

John Bogaeusin käsikirjoittaman elokuvan alussa Pekka muuttaa kesälomaa maaseudulla viettävän Birgitta-tytön perheen luokse. Elämä on ihanaa kisuamista, kunnes eräänä syyspäivänä pikkukissa ajautuu seikkailuun. Tie vie Uppsalan kaupunkiin, jossa Pekka tutustuu muihin kissoihin: ilkeään Monniin ja tämän hölmöihin apureihin Pilliin ja Pullaan, avuliaaseen Maija Maitopartaan sekä sekalaiseen kattilaumaan.

Hännänpätkänsä vuoksi Pekka päätyy Monnin luotsaaman kissojen eliittikerhon viihdenumeroksi. Muiden pilkkaa on kestettävä, koska kotiinsa Pekka ei löydä ilman apua.

Christian Rylteniuksen ohjaamassa tarinassa Pekka on säilyttänyt sympaattisuutensa. Seitsemän vuoden ikäraja on silti paikallaan, sillä lempeästä piirrosjäljestä, laulunumeroista ja rauhallisesta rytmistään huolimatta Pekka Töpöhäntä on itse asiassa aika pelottava. Pekan seikkailut ovat jatkuvaa selviytymistaistelua ja hoipertelua ojan ja allikon välillä.

Jossain välissä kisuparka panee asian itsekin merkille ja voivottelee kesken kaiken, kuinka on jo joutunut seikkailuissaan ketun jahtaamaksi, veden varaan ja melkein auton alle. Ja lisää on tulossa.

Vaarojen vaaniessa kaipaisi hieman helpottavaa huumoria keventämään tunnelmaa, mutta naurut ovat niukassa.

Kovin kolkosti ja yksipuolisesti siis alkavat Pekan uudet seikkailut.