Ruben Brandt, taiteenkerääjä ★★★

Ruben Brandt, collector / Ruben Brandt, a gyűjtő, Unkari 2018

Teema klo 22.00 (K12)

Persoonallisesti piirrettyä, toimintaelokuvamaista animaatiota voi hyödyntää taidekasvatukseen. Se on maalaustaiteen klassikoihin perustuva jännitystarina, joka lainaa niin film noirista kuin Matrixista. Tunnelmalliseen maailmaan sijoitettu juoni perustuu hupaisan rikolliseen tulkintaan taideterapiasta.

Kaikki yllä oleva sopii unkarilaiseen aikuisten animaatioelokuvaan Ruben Brandt, taiteenkerääjä, ja kaikista näistä syistä elokuvasta pitäisi mieluusti enemmänkin.

Esikoisohjaaja ja käsikirjoittaja Milorad Krstić (s. 1952) aloittaa tarinansa soljuvin kuvin junasta, joka taittaa matkaa vuorten keskellä. Ensimmäisessä luokassa matkustaa maineikas taideterapeutti, tohtori Ruben Brandt (ääninäyttelijänä Iván Kamarás).

Hän näkee painajaisunen Frank Duveneckin maalauksesta Viheltävä poika (1872) ja Diego Velázquezin prinsessa Margareetasta (1659).

Samaan aikaan toisaalla akrobaatti nimeltä Mimi (Gabriella Hámori) varastaa Louvresta ­Kleopatran viuhkan ja pakenee urheiluautolla pitkin Pariisin katuja perässään yksityisetsivä Mike Kowalski (Zalán Makranczi). Tässäkin vaiheessa vauhti pysyy elokuvassa hienosti yllä.

Mimi pääsee karkuun. Hän ottaa yhteyden Brandtiin ja haluaa tämän hoidettavaksi päästäkseen kleptomaniastaan.

Seuraavassa unessa Brandtin kimppuun hyökkää kissa ­Édouard Manet’n maalauksesta Olympia (1863). Sitten väkivaltavuorossa on nimihenkilö Botticellin teoksesta Venuksen syntymä (1485).

Mimi kehittää suunnitelman Brandtin auttamiseksi: jos hän ja muut hoitolaitoksen ammatti­rikolliset varastaisivat Olympian ja lahjoittaisivat sen tohtorille, tämä voisi parantua.

Kun maalaus pöllitään, Kowalski pääsee asiasta jyvälle.

Uudet painajaiset synnyttävät uutta varastettavaa. Keikat ovat kuitenkin sen verran helppoja, että elokuva menettää tässä kohtaa vetovoimaansa. Mukaan tuodaan uusia hahmoja, ja juonessa alkaa ilmetä turhaa syheröisyyttä sekä kyhäilyn makua.

Vastapainona Krstićin luoma maailma on tasaisen tyylikäs. Useammankin kuvista voisi ripustaa suoraan seinälleen, ja kubismista on tehty hauskalla tavalla ”realismia”, kun monilla ihmisistä on kolme silmää tai enemmän.

Taide- ja elokuvaviittauksia on mukana enemmän kuin ehtii hoksata. Välillä vilahtaa Alfred Hitchcockin varjo, välillä vilkaistaan Kowalskin kokoelmaa, josta löytyvät muun muassa Diktaattori-komediassa (1940) käytetty partaveitsi ja Veitsi vedessä -jännärin (1962) stiletti.

Lopulta tavaraa on kuitenkin vähän liikaa.