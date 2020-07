Tacita Dean, Lopunajan kirja, 2013.

Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

Tacita Deanin (s. 1965) teoksessa Lopunajan kirja (The Book End of Time, 2013) aika on kivettynyt kirjan muotoon. Mustavalkoisessa valokuvassa rypistynyt ja käpristynyt nide näyttää räjähtäneen auki ja jähmettyneen niille sijoilleen. Teos on tunnelmaltaan ristiriitainen. Sen media, valokuva, on todellisuuden tallentamisen väline. Silti Lopunajan kirjaa katsellessa tuntuu siltä kuin kuvaan olisi dokumentoitu myyttinen esine.

Lopunajan kirja viittaa tieteiskirjailija J. G. Ballardin (1930–2009) novelliin The End of Time (1960), jossa Ballard ­käsittelee entropiaa eli epä­järjestystä ja kaiken hajoamista.

Hajoaminen ja katoaminen ovat keskeisiä teemoja Deanin taiteessa. Dean kuvaa useissa teoksissaan lumouksen haihtumista: suurvalta Englanti ja sen historialliset ja kulttuuriset symbolit tuntuvat havisevan ja katoavan kerta toisensa jälkeen taiteilijan tuotannossa.

Tacita Dean kuvattuna Emmassa helmikuussa 2020. Taustalla on osa Liituputous-teosta.

Hajoamista Dean kuvaa usein filmin analogialla. Filmi on itsessään historiaan painuva ja hauras ilmaisun väline, mutta toisaalta myös ”elämää suurempia aiheita” toistava media.

Tämä aiheen yhtäaikainen kohottaminen ja hauras esittäminen on esillä esimerkiksi ­Deanin filmille kuvaamassa taiteilijasuuruus David Hockneyn (s. 1937) muotokuvassa, Portraits (2016).

Siinä taiteilijan hahmo on heijastettu kangastuksen tavoin ilmassa roikkuvalle hennolle alustalle. Näin muotokuva vaikuttaa katoavan hetkenä minä hyvänsä kuin tuhka tuuleen – tai kuten englanniksi sanotaan, vanishing into thin air.

Lopunajan kirjassa aika on kuitenkin pysähtynyt ja hajoamisprosessi on tallennettu valokuvaksi. Teos on saanut Ballardin novellin ohella innoituksen Yhdysvaltain Utahissa sijaitsevasta Robert Smithsonin (1938–1973) suuresta maataideteoksesta Spiral Jettystä (1970). Luonnon armoilla oleva suuri spiraali kiertyy järvimaisemassa vastapäivään symboloiden syvää historiaa, joka taipuu kohti galaktista menneisyyttä.

Dean on kertonut ystävystyneensä Ballardin kanssa. Tarinan mukaan taiteilijat kävivät kirjeenvaihtoa keskustellen kirjeissä Smithsonin spiraalista.

Lopulta Dean päätyi käsittelemään Ballardin kirjan Smithsonin teoksesta muistuttavalla tekniikalla. Lopunajan kirjassa nähdään suolakuorella päällystetty nide, joka on kuin muistomerkki aikojen takaa.

Päivi Karttunen Saastamoisen säätiöstä kertoo löytäneensä Lopunajan kirjan säätiön kokoelmaan teoksen valmistumisvuonna 2013 Lontoon Sohossa sijaitsevasta Frith Street Gallerysta. Teos on osa valokuvasarjaa Suolaantuneet esineet (Salinated Objects). Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan kuuluu myös toinen Deanin teos Quatemary (2014).

Kuvan takana -sarja esittelee suomalaismuseoiden kokoelmien helmiä. Tacita Deanin yksityisnäyttely Espoon modernin taiteen museo Emmassa 2.8. saakka.