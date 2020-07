Kulttuuri | Televisio

Ellen DeGeneres vastasi keskusteluohjelmansa henkilökunnan esittämiin syytöksiin myrkyllisestä työilmapiiristä

Henkilökunta on syyttänyt keskusteluohjelman johtoa muun muassa rasismista. Ongelmien selvittämiseksi on aloitettu sisäinen tutkinta. Nyt Ellen DeGeneres on pyytänyt itse asiaa kirjeitse anteeksi.