Mustafa Maluka: Sense of Coherence, 2020, akryyli ja öljy.

Nykytaide

Mustafa Maluka: Salutogenesis 5.–15.8. Makasiini Contemporaryssa (Tuomiokirkonkatu 6, Turku). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

Mustafa Maluka (s. 1976) on Etelä-Afrikassa syntynyt ja ­Amsterdamissa opiskellut tutkija ja kuvataiteilija, joka tällä hetkellä asuu ja työskentelee Turussa. Hänellä on takanaan lukuisia yksityis- ja yhteis­näyttelyitä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa. Salutogenesis on hänen ensiesiintymisensä Suomessa.

Maluka maalaa suuria, yli kaksimetrisiä kasvokuvia. Hänen teoksensa ovat suoraan edestä nähtyjä kuvia nuorista ihmisistä, joiden vakavat katseet kertovat heidän kokeneen paljon. He eivät kuitenkaan suostu enää alistumaan. He ovat ylpeitä itsestään, he ovat selviytyjiä, joiden katseet haastavat katsojan.

Suurikokoisten muotokuvien intensiteettiä lisäävät asujen kirkkaat värit sekä voimakkaat geometriset taustakuvioinnit, joiden lähtökohdat ovat mustan Afrikan visuaalisessa kulttuurissa, esimerkiksi värikkäissä painokankaissa.

Rauhallinen ja eleetön ripustus viimeistelee tervetulleen, taitavasti tehdyn ja ajankohtaisen näyttelyn.