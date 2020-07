Stocktonin nuori demokraattipormestari Michael Tubbs on kotoisin vaatimattomista oloista. Virassaan hän on muun muassa panostanut koulutukseen sekä painottanut ruohonjuuritason vaikuttamista.

Televisio on tarjonnut poliitikoille reitin miljoonien äänestäjien koteihin. Se suosii yksittäisiä poliitikkoja, sillä yksilöiden kautta on helpompi vedota tunteisiin ja rakentaa tarinoita.

Sellaisia tarinoita kuten ­Michael Tubbsin, josta HBO-dokumentti Stockton on My Mind (2020) kertoo.

Tubbsin äiti oli synnyttäessään teini-ikäinen, ja Tubbsin isä on viettänyt enemmän aikaa vankilassa kuin perheen parissa.

Tubbs opiskeli, pääsi arvostettuun Stanfordin yliopistoon ja harjoittelijaksi Valkoiseen taloon. Kun hän pyrki kalifornialaisen synnyinkaupunkinsa Stocktonin pormestariksi vuonna 2016, presidentti Obama antoi hänelle tukensa.

Dokumentti keskittyy Tubbsin (s. 1990) virkakauteen. Hän on kaupunkinsa kaikkien aikojen nuorin ja ensimmäinen musta pormestari.

Tubbsin uraa on käsitelty aiemminkin dokumentin keinoin.

True Son (2014) seurasi, kuinka tuolloin 22-vuotias nuorukainen pyrki kaupunginvaltuustoon. Hänen tarinansa vetoaa maassa, jossa osin edelleen elää usko, että jokaisella on samat mahdollisuudet menestyä.

Stockton on My Mind ei onneksi väitä mitään niin yksi­oikoista. Sen kuvaama yli 300 000 asukkaan kaupunki on dokumentin mukaan ”yksi maan köyhimpiä, väkivaltaisimpia ja vähiten lukutaitoisia”. Dokumentti sisältää ymmärryksen lähtökohtaisesta epätasa-arvosta.

Teema on tuttu ohjaaja Marc Levinin edellisistä töistä. Class Divide (2015) seurasi luokka­jakojen nousua yhdessä New Yorkin kaupunginosista.

Chicagoland-dokumenttisarjassa (2014) hän seurasi Chicagon koulujen tilannetta, yhtei­söaktivismia ja kaupungin painiskelua väkivaltaongelman kanssa. Brick Cityssä (2009– 2011) hän teki saman Newarkin kohdalla.

Yhteisö nousee nytkin Tubbsin tarinan rinnalle ja siitä ohi. Ratkaisu on viisas.

Michael Tubbs ei ole kaikkein karismaattisin poliitikko, eikä pitkää dokumenttia kannata ripustaa yksin hänen varaansa. Sitä paitsi kaupungin asukkaiden kuvaaminen avaa poliitikon periaatteita paremmin kuin puheet.

Stocktonin pormestari edustaa uutta vasemmalle kallellaan olevaa demokraattisukupolvea. Hän on tuonut kaupunkiinsa perustulokokeilun, panostanut koulutukseen sekä painottanut ruohonjuuritason vaikuttamista.

Vaikka Stockton on My Mind ei ole dokumenttina mieleenpainuva, se viestii vetävästi Tubbsin politiikasta.

Kun Ylen esittämän Hillary Rodham Clinton -dokumenttisarjan kohde nähtiin lentämässä yksityiskoneella ja puhumassa vaikutusvaltaiselle yleisölle, Tubbs nähdään puhumassa lukiolaisille ja istumassa paikallisessa parturiliikkeessä.

Stockton on My Mind, HBO Nordic. (K11)