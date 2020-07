Ojibwa-heimon mystiikasta ­aineksia maalauksiinsa ammentanut Norval Morrisseau (1932–2007) oli ensimmäinen alkuperäiskansaan kuuluva taiteilija, jonka töitä otettiin myytäväksi kanadalaiseen taidegalleriaan.

Liikanimen Pohjoisen Picasso hän sai tiettävästi siitä, että Pariisin-näyttelyssä itse Marc Chagall vertasi Morrisseaun maalauksia kubismin isän tekemiin.

Vuonna 2005 kanadalainen rocktähti Kevin Hearn, joka soittaa 15 miljoonaa levyä myyneessä Barenaked Ladies -yh­tyeessä, osti Morrisseaun tekemäksi sanotun maalauksen 20 000 Kanadan dollarilla (noin 13 000 eurolla).

Jamie Kastnerin ohjaaman dokumentin There Are No Fakes (2019) aluksi tuodaan esiin epäilys, että taulu oli väärennetty. Hearn haastoi myyjän ­oikeuteen. Hänen eteensä alkoi avautua kummallinen maailma, johon päätymistä rokkari itse vertaa Liisan astumiseen Ihmemaahan.

Aluksi tilanne näyttäytyy värikkäiden hahmojen esittämien syytösten ja vastasyytösten sekavana ryppäänä. Sättijöistä eniten menetettävää lienee niillä, jotka ovat ostaneet Morrisseaun maalauksia olettaen niitä aidoiksi.

Vähitellen kuva tilanteesta tarkentuu, sitten sumenee jälleen, ja tarkentuu taas. Edetessään tarina myös synkkenee niin, että dokumentin ikäraja ”sallittu” alkaa tuntua aivan liian alhaiselta. Viimeisiin sekunteihin asti tositarina joka tapauksessa pitää otteessaan.

Päätöshetkiä paljastamatta voinee todeta, että dokumentin valmistumisen jälkeen valitustuomioistuin päätyi päinvastaiseen ratkaisuun kuin se, joka lopussa nähdään.

