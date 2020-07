Kielletyt leikit ★★★★

(Ranska 1952) Pommituksia pakeneva pikkutyttö (loistava Brigitte Fossey) harhailee maaseudulla ja törmää paikalliseen pikkupoikaan (Georges Poujouly). Yhdessä he varastavat ristejä ja rakentavat eläinten hautausmaata. René Clementin toisen maailmansodan aikaan sijoittuvassa draamassa suloisuus ei veltostuta surua eikä suru vähennä suloisuutta. (K7)

Teema klo 14.30

Lumoava kirous ★★

(USA 2013) Nuorukainen asuu perähikiällä, jossa on 12 kirkkoa ja vain yksi kirjasto, mutta uuden tytön myötä paikan kiinnostavuusaste nousee. Löysähkö teiniromanssi tihkuu fantasiaa ja etelävaltioiden gotiikkaa. (K12)

Hero klo 19.00

Piiat ★★★

(USA 2011) Valkoinen nainen (Emma Stone) tarttuu 1960-luvun alun Mississippissä rasismiin kirjoittamalla kirjaa mustien kotiapulaisten kokemuksista. Kyseiset kotiapulaiset (mm. Viola Davis ja Octavia Spencer) jäävät sivuosiin. (K7)

Nelonen klo 21.00

War Dogs ★★

(USA 2016) Sota on bisnestä, kuuluu parikymppisten opportunistien (Jonah Hill, Miles Teller) mantra Todd Phillipsin raflaavassa elokuvassa. Taustalla oleva tositarina on leffaa kiinnostavampi. (K12)

Sub klo 21.00

Pitch Perfect 3 ★★

(USA 2017) Hittitrilogian päätösosa on jännärikomedia, jossa lauluryhmä (mm. Rebel Wilson ja Anna Kendrick) joutuu tekemisiin niin armeijan kuin rikollisten kanssa. (K12)

TV5 klo 21.00

The Girl With the Dragon Tattoo ★★★

(USA/Ruotsi/Norja 2011) Yhdysvaltalainen David Fincher tarttui pohjoiseen hittidekkariin, teki Daniel Craigista ruotsalaisen toimittajan ja Rooney Marasta punkkarihakkerin. Tuloksena on kiiltävä versio nordic noirista. (K16)

Liv klo 21.00

The Notebook – rakkauden sivut ★★

(USA 2004) Kahdella aikatasolla kulkeva rakkaustarina pohjaa Nicholas Sparksin romaaniin. Ryan Goslingin ja Rachel McAdamsin tähdittämän draaman kauniit näkymät ja romantiikka ovat ylenpalttista laatua. (K7)

Ava klo 21.00

Kultakuume ★★★★★

(USA 1925) Mykkäelokuvassa on Charlie Chaplinin kertojanääni, mutta pelkät kuvat riittävät kääntämään lumierämaan koettelemukset komediaksi ja kulkurin miljonääriksi. Teos sisältää liudan elokuvahistoriaan jääneitä kohtauksia kengän syömisestä alkaen.

Teema klo 21.08

The Gift ★★★

(USA/Australia/Kiina 2015) Pariskunta (Rebecca Hall ja Jason Bateman) muuttaa uudelle seudulle ja törmää vanhaan toveriin (Joel Edgerton), joka alkaa pian käydä kiusallisen tuttavalliseksi. Edgertonin esikoisenaan ohjaama trilleri leikkii katsojan odotuksilla. (K12)

Hero klo 21.20

X-Men ★★★

(USA 2000) Elokuvasarjan avaus esittelee mutanttisaagan keskeiset hahmot (mm. Patrick Stewart, Ian McKellen). Tarina käsittelee ennakkoluulojen synnyttämää vihaa, minkä takia supersankarileffa alkaakin keskitysleiriltä. (K12)

Fox klo 22.00