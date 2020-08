Skandaalit kuuluvat brittiläiseen politiikkaan. Yksi tunnetuimmista tapahtumaketjuista nähtiin 1960-luvun alussa, kun nuori nainen, Christine Keeler, ryhtyi suhteeseen sekä sotaministeri John Profumon että neuvostodiplomaatti Jevgeni Ivanovin kanssa. Kuten tiedetään tapaus päättyi Profumon eroon.

Profumo-skandaalia on sittemmin myös dramatisoitu, tietenkin, ja tapahtumia on kuvattu lähinnä miesten näkökulmasta. Andrew Lloyd Webber on jopa säveltänyt musikaalin Stephen Wardista, joka on yksi skandaalin keskushenkilöistä ja myös uuden kuusiosaisen sarjan miespäähenkilö.

Nyt huomio keskittyy Keeleriin. Keelerin on tarkoitus olla kertoja, mutta hänen äänensä ja näkökulmansa nousevat esiin vain hetkittäin.

Etualalle nousee lopulta jälleen Stephen Ward, jota näyttelee suosikiksi noussut James Norton. Ward on mysteeri, ja sellaiseksi hän tälläkin kertaa jää. Hän järjesti bileitä ja esitteli ”hempukoita” arvovaltaisille miehille. Aikansa Jeffrey Epstein siis. Miehen perimmäisiä motiiveja on voitu vain arvailla.

Itse skandaali oli mutkikas, ja sarja noudattelee sen vaiheita huolellisesti, mistä seuraa mutkikasta draamaa. Sarja saattaa toimia, jos on ennestään käsitys tapahtumista, mutta itsenäisenä kokonaisuutena se on sekava.

Keelerin hankalat suhteet paljastuivat, kun hänen entinen poikaystävänsä alkoi häiriköidä ja päätyi lopulta oikeuteen.

Poikaystävä seuraa Keeleriä joka paikkaan ja alkaa ärsyttää sarjassakin. Vähempikin riittäisi. Seuraa oikeudenkäyntejä ja taas oikeudenkäyntejä.

Keeler kertoo takaumissa suhteestaan Profumoon. Ajallisesti liikutaan milloin vuoden milloin kaksi vuotta taaksepäin. Sekään ei varsinaisesti helpota seuraamista. Ja mikä siis olikaan varsinainen skandaali?

Kunnes päädytään Wardiin ja James Nortonin hienoon loppuhuipennukseen, jota Keeler voi seurata vain mykkänä oikeussalissa. Keelerin rooliin valittu Sophie Cookson ei onnistu luomaan kaksikymppiselle, työläistaustaiselle naiselle ehjää psykologista kaarta, mikä olisi olennaisinta.

Amanda Coen käsikirjoituksesta on vaikea löytää fokusta: mitä halutaan vielä kertoa moneen kertaan puiduista tapahtumista? Välillä keskitytään naisiin, jotka saavat kuulla julkista huorittelua ja vähättelyä, mutta sekin näkökulma vain tulee ja menee. Profumo taas (Ben Miles) jää aivan tuntemattomaksi.

