Puhdasta jälkeä ★★★

(Ranska 1964) Taparikollinen Jo (Eddie Constantine) tunnetaan huonosta tuuristaan, mikä saa rikoskumppanit kaihtamaan häntä. Melankolisen komedian alkuminuutit ovat sen hauskimmat. (K12)

Teema klo 12.01

Inside Out – mielen sopukoissa ★★★★

(USA 2015) Ilo, Kiukku, Suru, Inho ja Pelko asuvat 11-vuotiaan tytön päässä ja ohjaavat tämän persoonallisuutta. Pete Docterin ja Ronnie Del Carmenin viisas animaatio muistuttaa, että negatiivisillakin tunteilla on tarkoituksensa. (K7)

Nelonen klo 19.00

Lupaus ★★

(Suomi 2005) Varovainen draama katsoo sotaa lottien (mm. Laura Birn, Karoliina Vanne) näkökulmasta. Sotakerrontaan lisätään kunnollisen naisen ideaali. (K12)

Nelonen klo 21.00

Ansa viritetty ★★

(USA 1999) Veijarimainen rikosjännäri parittaa rikosetsivän (Catherine Zeta-Jones) ja mestarivarkaan (Sean Connery). Näyttelijöiden karismakilpa on ryöstöjuonta kiinnostavampi. (K12)

Sub klo 21.00

Fast & Furious 5 ★★★

(USA/Brasilia/Japani 2011) Autovarkaat (mm. Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster) kaahailevat tällä kertaa Rio de Janeirossa. Viihdearvon takaa kaava, jossa aivotyö on nollassa, kemia kohtuudessa ja kaasu täysillä. (K12)

TV5 klo 21.00

Kumi käryää 2 ★★

(Norja 2016) Kotikutoisessa kaahailukomediassa joukko norjalaisia autoiluentusiasteja ajaa kilpaa Bergenistä Murmanskiin. Suomen-osuudella soi Säkkijärven polkka. (K7)

Teema klo 21.00

Tiikerinsilmä – Rocky III ★★

(USA 1982) Elokuvasarjan kolmannessa osassa nimihahmolla (Sylvester Stallone) on maailmanmestarin titteli ja vaurautta mutta ei voitonnälkää. Mieleenpainuvin osa kokonaisuudessa on Survivor-yhtyeen biisi Eye of the Tiger. (K16)

Nelonen klo 23.20