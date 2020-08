Netflixin ja HBO:n sarjat nappasivat useita palkintoja Bafta-gaalassa perjantaina.

Netflixin sarja The End of the F***Ing World palkittiin parhaana draamasarjana. Se kertoo 17-vuotiaasta Jamesista, joka kuvittelee olevansa psykopaatti. Sarjassa Bonnieta esittävä Naomi Ackie palkittiin parhaalla naissivuosalla. Parhaan naispääosan tittelin sai Glenda Jackson ohjelmasta nimeltään Elizabeth is Missing.

Tšernobylin ydinvoimalan onnettomuudesta kertova HBO:n Chernobyl-sarja palkittiin parhaana minisarjana. Lisäksi Jared Harris sai parhaan miespääosan tittelin samaisen sarjan roolisuorituksestaan. Miessivuosan ykkössijan sai Will Sharpe BBC:n ja Netflixin yhdessä tuottamasta Giri/Haji-etsiväsarjasta, jossa hän näyttelee prostituoitua. Sarjan nimi on käännettynä Velvollisuus/Häpeä.

Kansainvälisten sarjojen kategoriassa palkinto jaettiin myös Netflixin omalle tuotannolle. Tositapahtumiin pohjautuva When They See Us on jälleen ajankohtainen, vaikka sen tapahtumat sijoittuvatkin vuoteen 1989. Neliosainen sarja kertoo neljästä mustasta ja yhdestä latinotaustaisesta teinipojasta, joita syytetään rasistisin perustein newyorkilaisen Trisha Meilin väkivaltaisesta raiskauksesta. Teinit ovat syyttömiä rikokseen.

Katso kaikki palkitut Baftan verkkosivuilta.

Gaalassa jaettiin pelkästään Baftan tv-puolen palkinnot, elokuvapalkinnot jaettiin helmikuussa.