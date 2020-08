Yhdysvaltalaiselta Harry Harrisonilta (1925–2012) on suomennettu runsaasti teoksia.

Romaani

Harry Harrison: Talvi Eedenissä (Winter in Eden). Suom. Tommi Puolakka. Vaskikirjat. 416 s.

Millainen maailma olisi, jos asteroidi-isku ei olisi päättänyt dinosaurusten valtakautta noin 65 miljoonaa vuotta sitten? Harry Harrisonin Eeden-trilogia sijoittuu maailmaan, jossa dinosauruksista kehittyneet älylliset murgut hallitsevat maailman lämpimimpiä vyöhykkeitä. Pohjois-Amerikan lauhkeilla ja kylmillä alueilla asuu lisäksi tanuja, kivikautta eläviä ihmisiä. Näiden kahden lajin välillä vallitsee sota, jota kiihdyttää kamppailu elintilasta. Lähestyvä jääkausi ahdistaa sekä murguja että tanuja.

Yhdysvaltalaiselta Harry Harrisonilta (1925–2012) on suomennettu runsaasti teoksia. Viimeksi häneltä on käännetty satiirisia Bill, Linnunradan sankari- ja Ruostumaton teräsrotta -sarjoja vuosituhannen taitteessa. Alun perin vuosina 1984–88 ilmestynyt Eeden-trilogia edustaa kirjailijan vakavampaa puolta. Sitä on pidetty hänen kunnianhimoisimpana teoksenaan.

Trilogian ensimmäinen osa, viime vuonna suomennettu Eedenistä länteen esitteli Kerrickin, metsästäjäheimon jäsenen, joka joutuu murgujen vangiksi lapsena. Hän kasvaa murguksi, oppii kielen ja käsittää että liskot ovat ihmisiä paljon edellä monissa asioissa. Murgut muokkaavat eläimiä ja kasveja geneettisesti toimimaan työkaluinaan, toisin kuin ihmiset, jotka valmistavat työkalunsa kivestä ja puusta. Toisaalta liskojen yhteiskunta ja ajatusmaailma ovat tavattoman kaavamaisia.

Kerrickin kaapanneet murgut rakentavat tai oikeammin kasvattavat uutta kaupunkia Alpeasakia, jonka on tarkoitus olla murgujen sillanpää ihmisten mantereella. Kerrick nousee murgujen yhteiskunnassa Alpeasakin kunniahimoisen johtajan Vainten suojattina.

Lopulta Kerrick löytää juurensa ihmisenä ja käy murguja vastaan. Ihmiset käyttävät taitavasti hyväkseen murgujen jäykän kulttuurin sokeita pisteitä ja tuhoavat Alpeasakin. Kerrick saa Vaintesta itselleen elinikäisen vihollisen.

Talvi Eedenissä jatkaa Kerrickin ja Vainten tarinoita. Kerrick pyrkii etsimään rauhallista kotia omalle pienelle heimolleen. Vainte taas hakee liittolaisia hävittääkseen ihmiset lopullisesti.

Kerrick ja Vainte edustavat kumpikin lajiensa parhaita piirteitä. Kovin vivahteikkaita henkilöitä he eivät ole, vaikkakin Kerrickin häilyminen kahden identiteetin välillä on kiinnostavaa. Kerrick nimittäin pystyy näkemään maailman myös niin kuin murgu. Välillä hän kaipaa liskojen elämän mukavuutta ja järjestystä.

Henkilöitä, ja varsinkin sarjan kakkososassa poukkoilevaa juonta kiehtovampaa Harrisonin sarjassa on sen maailma. Harrison on tehnyt ”tolkienit” eli luonut kokonaisen kuvitteellisen maailman omine kieline ja kulttuureineen. Kun maailmaan on päässyt sisään, tämänkaltaiset repliikit ovat ymmärrettävissä:

”Vainte, tämä on Ukhereb. Vaikkemme kuulu samaan efenburuun, me olemme yhtä läheisiä kuin efenselet ovat. Me kasvoimme yhdessä, opiskelimme muinaisen Ambalasin kanssa, hänen, joka oli yhtä vanha kuin ajan alkio ja joka tiesi kaiken.”

Murgut puhuvat näin. Parhaimmillaan Harrison onnistuu antamaan lukijalle väläyksen siitä, millaista olisi kuulua täysin toisenlaiseen älylliseen lajiin.

Eeden-trilogian ymmärtämistä helpottavat lopussa olevat selittävät liitteet, jollaisia on tunnetusti myös J. R. R. Tolkienin Taru Sormusten herrasta -trilogiassa. Yhteyttä Tolkieniin luo myös se, että Eeden-trilogian kielten luomisessa on auttanut Tolkien-tutkijana tunnettu brittiläinen filologi T. A. Shippey.

Aina toisinaan spekulatiivinen fiktio tuottaa eriskummallisia kirjoja, jotka vakuuttavat lukijansa silkalla maailmanrakennuksella. Harry Harrisonin Eeden-trilogia on tällainen teos.