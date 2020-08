Britannian musiikkialalla on otettu kantaa rasismiin sankoin joukoin. Yli 700 alan toimijaa artisteista tuottajiin, managereihin ja levy-yhtiöihin on allekirjoittanut avoimen kirjeen. Kirjeessä he sanovat, että he haluavat kantaa vastuunsa rasismin kitkemiseksi puhumalla asiasta.

”Vaikeneminen ei ole vaihtoehto”, kirjeessä todetaan.

Alan tekijät ottavat kantaa Yhdysvaltojen poliisiväkivaltaan ja viittaavat brittiläisen rap-artisti Wileyn reilu viikko sitten kirjoittamiin antisemitistisiin twiitteihin, joissa räppäri väitti juutalaisten hyödyntävän järjestelmällisesti mustia taiteilijoita musiikkiteollisuudessa ja siten jatkavan orjakaupasta tuttua hyväksikäyttökuviota. Poliisi on aloittanut tutkinnan kyseisistä twiiteistä.

Twiittien vuoksi yhteistyö manageri John Woolfin kanssa päättyi ja Wiley sai pysyvän porttikiellon Twitteriin. Lisäksi räppärin Twitter-tili on poistettu kokonaan.

”Olemme pahimmillamme, kun hyökkäämme toistemme kimppuun”, kirjeessä lukee.

”Kaikista taustoista ja uskonnoista tulevat vähemmistöt ovat taistelleet ja kärsineet. Meillä on yhteisiä kivuliaita muistoja orjuudesta holokaustiin.”

Kirjeen mukaan Britannian musiikkiteollisuuden yhteisenä asiana pitää olla pyrkimys rakkauteen, ystävyyteen ja yhdessä pysymiseen sen sijaan, että pyrittäisiin hajaantumaan ja olemaan vihamielisiä toisia kohtaan.

Kirjeessä todetaan, että viime kuukausien tapahtumat, mustiin kohdistuva rasismi sekä antisemitismi, ovat osoittaneet, että vähemmistöjen halutaan epäonnistuvan. Musiikkialan toimijat nostavat esiin myös homo- ja transfobian sekä pelon islamin uskontoa kohtaan.

”Kaikilla eri rasismin muodoilla on samat juuret – välinpitämättömyys, koulutuksen puute ja syyn vierittäminen toisten niskaan.”

Artisteista ja yhtyeistä nimensä kirjeeseen ovat laittaneet muun muassa Nile Rodgers, The 1975, MNEK, Little Mix, Clean Bandit, Rita Ora, Lewis Capaldi, Leona Lewis, Placebo, Biffy Clyro, Mabel ja James Blunt.

Kirjeen allekirjoittajien joukossa on muun muassa Ed Sheeranin pitkäaikainen manageri Stuart Camp sekä Stevie Wonderin manageri Keith Harris sekä levy-yhtiöistä Universal Music UK, Warner Musik UK ja Sony Music UK.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa BBC ja Dagens Nyheter.