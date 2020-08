Taidelahjojen esiintyjät ovat salaisuus, mutta yksi kokoonpano on julkistettu. Maria Ylipää esiintyy Niko Kumpuvaaran kanssa laulu-harmonikka-duona.

Ensi viikonloppuna järjestetään Taidelahjat-tapahtuma 7.–9.8. Ympäri Helsinkiä nähdään ja kuullaan erilaisia taide-esityksiä.

Kuka tahansa Helsingin Sanomien lukija, jonka läheinen asuu Helsingissä, voi tilata esimerkiksi siskolleen, mummulleen, ystävälleen tai työkaverilleen lahjaksi taidetta. 18 eri taidealojen ammattilaista kiertävät viikonlopun aikana ihmisten kotipihoissa. Luvassa on runonlausuntaa, sirkusta sekä musiikki- ja tanssiesityksiä.

Yhteensä noin viiden minuutin mittaisia esityksiä on luvassa viikonlopun aikana noin 300.

Taidelahjoja voi tilata 3.8. kello 12 avautuvan sivuston kautta. Lahjojen saajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Taidelahjojen tilaaminen ja saaminen on ilmaista.

Helsingin juhlaviikonlopun projektipäällikkö Niko Wilkinsonin mukaan taidelahjan tilaaja tai saaja eivät saa etukäteen tietää, millainen ohjelmanumero on luvassa. Esiintyjien nimiä tai taidelajeja ei paljasteta etukäteen. Wilkinsonin mukaan käytännön syistä vaatimuksena on, että lahjan tilaaja on myös paikalla, kun taiteilija saapuu antamaan lahjaa.

Ainoastaan parin esiintyjän nimet paljastetaan etukäteen. Muut pidetään salaisuuksina.

Taidelahjojen ohjelmanumerot ovat sooloesityksiä, mutta Maria Ylipää ja Niko Kumpuvaara esiintyvät duona.

Laulu-harmonikka-duon repertoaari on laaja, ja kappaleita löytyy useista eri genreistä. Ohjelmistosta löytyy muun muassa Marzi Nymanin laulusarja naisäänelle ja harmonikalle sekä Anna-Mari Kähärän kappaleita. Nymanin sarja sekä Kähärän kappaleet on sävelletty suomalaisiin runoihin.

Lisäksi ohjelmistosta löytyy Astor Piazzollan tangoja. Ylipää kertoo, että Taidelahjoissa saattaa olla myös mahdollista kuulla Tove Janssonin tekstiin tehty Höstvisa-kappale sekä jazzahtavammalta puolelta Monica Zetterlundin tutuksi tekemiä kappaleita.

Ylipään mukaan duona soittaminen antaa mahdollisuuden musiikin vapaammalle käsittelylle kuin bändisoitto. Duon esiintymisessä tietty improvisatorisuus ja hetkessä eläminen ovat läsnä, vaikka sovitukset onkin tehty etukäteen valmiiksi.

”Pelimannius, yhdessä leikkiminen musiikin parissa, on yksi ydinjutuista, joista nautin musiikin tekemisessä ja jonka vuoksi haluan tehdä tätä hommaa”, Ylipää kertoo.

Turvallisuussyistä kaikki Taidelahjojen esitykset järjestetään lähtökohtaisesti ulkotiloissa.

”Taiteilijat esiintyvät parvekkeiden alla tai pihalla turvavälit huomioiden”, Wilkinson kertoo.

Huonon kelin sattuessa sisätiloissa esiintyminen saattaa Wilkinsonin mukaan olla mahdollista, jos se pystytään järjestämään turvallisesti.

Taidelahjat-tapahtuma on osa 21.–23.8. järjestettävää Helsingin juhlaviikonloppua. Wilkinson kuvailee Taidelahjoja sen etkoiksi. Molempien tapahtumien järjestämisestä vastaa Helsingin tapahtumasäätiö. Tapahtuma on toteutettu yhteistyössä HS:n ja Helsingin juhlaviikonlopun kanssa.

Kun Helsingin juhlaviikot jouduttiin perumaan tältä vuodelta koronaviruksen vuoksi, haluttiin elokuiseen Helsinkiin järjestää jotakin muuta ohjelmaa, Wilkinson kertoo. Syntyi ajatus Helsingin juhlaviikonlopusta ja Taidelahjoista.

”Halusimme järjestää jotakin nykytilanteeseen sopivaa taidetta ja tuoda sitä ihmisten luokse.”

Helsingin juhlaviikkojen sloganina on, että taide kuuluu kaikille. Tämänvuotisessa juhlaviikonlopun ja Taidelahjojen yhdistelmässä se muokkautui muotoon ”taide kuuluu kaikkialle”.

Wilkinson kertoo, että lahjat eivät tule painottumaan kantakaupungin alueelle. Lahjoja viedään ympäri kaupungin myös Itä-, Pohjois- ja Länsi-Helsinkiin.