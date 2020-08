Turvapaikkaa Yhdysvalloista hakenut isoäiti Berta erotetaan tyttärentyttärestään, jonka hän on kasvattanut, ja passitetaan vankilaan yli puoleksitoista vuodeksi. Dokumentissa haastateltu entinen ICE:n johtaja on sitä mieltä, että Berta on yksi lukuisista siirtolaisista, joista on haluttu tehdä varoittava esimerkki.