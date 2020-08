Yhdysvaltalainen pianisti Leon Fleisher kuoli sunnuntaina 2. elokuuta kotonaan Baltimoressa. Hän oli 92-vuotias, syntynyt 23. heinäkuuta 1928 San Franciscossa. Fleisher kuoli syöpään.

Jo kauan ennen vanhuuden syöpäsairautta Fleisher joutui taistelemaan terveytensä kanssa. Hän sairastui 36-vuotiaana fokaalidystoniaan, jonka vuoksi hän ei pitkään aikaan pystynyt soittamaan oikealla kädellään.

Fleisher osoitti lapsena poikkeuksellista lahjakkuutta, ja nelivuotiaana aloitettujen pianotuntien jälkeen hän siirtyi yhdeksänvuotiaana Artur Schnabelin oppilaaksi. Lapsi- ja nuoruusvuosien merkittävien konserttimenestysten jälkeen hän voitti Belgiassa Queen Elisabeth -pianokilpailun vuonna 1952.

Hän konsertoi laajasti ja levytti keskeistä piano-ohjelmistoa, mutta ura katkesi vuonna 1964, kun hän alkoi huomata oikean kätensä sormien koukistuvan kämmentä vasten. ”Sitä ei osattu diagnosoida pitkään aikaan. Minulle kerrottiin, että se on psykologinen ongelma, että vika on päässäni”, Fleisher kertoi HS:n haastattelussa vuonna 2006.

Vasta 30 vuotta myöhemmin diagnoosiksi saatiin fokaalidystonia.

Fleisherille sairastuminen oli vaikea paikka, ja hän lopetti joksikin aikaa pianonsoiton.

Hän palasi musiikin pariin vuonna 1967 ja keskittyi nyt opettamiseen ja orkesterinjohtamiseen. Hän oli jo vuodesta 1959 opettanut Johns Hopkins -yliopiston Peabody-instituutissa Baltimoressa, ja on vuosikymmenien aikana ollut kouluttamassa lukuisia merkittäviä pianisteja.

Pianistina hän alkoi 1960-luvun lopulla soittaa vasemmalle kädelle kirjoitettua ohjelmistoa. Vasemman käden konserttoja ovat kirjoittaneet esimerkiksi Maurice Ravel ja Sergei Prokofjev.

”Vasemman käden soolokirjallisuuttakin on paljon, noin tuhat teosta, mutta aika vähän siitä on hyvää. Siinä on ehkä kahden konserttiohjelman verran kunnollisia kappaleita”, Fleisher sanoi vuonna 2006 HS:n haastattelussa.

Tuolloin hän oli jo saanut takaisin oikean kätensä soittokyvyn. Apuna olivat botox-ruiskeet, joita Fleisher alkoi ottaa käteensä puolen vuoden välein. Se rentoutti käden lihaksia niin, että hän pystyi jälleen soittamaan pianoa myös oikealla kädellä. Two Hands -niminen levy ilmestyi vuonna 2004 ja oli ensimmäinen Fleisherin kahdella kädellä soittama levytys sitten 1960-luvun.

Pianistina Fleisher pystyi tuottamaan harvinaislaatuisen selkeän ja kirkkaan sointivärin, mihin monet pianistit ovat kiinnittäneet huomiota.

Fleisherin vuonna 2010 ilmestyneet muistelmat toimittanut Anne Midgette kommentoi hänen soittonsa vakuuttavuutta näin: ”Leonin soitossa oli apollonista täydellisyyttä. Kun hänen kuulee soittavan jotakin, se vaikuttaa juuri sellaiselta tulkinnalta, jota musiikki vaatii.”