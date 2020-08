Jos naisen ja miehen nänneistä otetut lähikuvat laittaa vierekkäin, molemmat näyttävät ihan samalta. Siksi Riina Tanskasen, 22, mielestä on käsittämätöntä, miksi naisten rinnat, etenkin nännit, ovat niin seksualisoidut.

”Alastomuus joko hävettää tai panettaa. Se on yliseksualisoitua, vaivaannuttavaa tai koomista, vaikka alastomuus on luonnollinen olotila”, Tanskanen kertoo puhelimessa kotoaan Tampereelta.

Naisen alastomuuden mystifiointi on yksi teema, jota Tanskanen käsittelee Tympeät tytöt -projektissaan.

Tanskasen piirtämät ja maalaamat tytöt vääntyvät erikoisiin asentoihin, antavat karvojen kasvaa, näyttävät kieltä, pierevät, irvistävät, murjottavat ja katsovat anteeksipyytelemättä kohti.

Kuvat hän lisää Instagram-tilillensä Tympeät tytöt. Seuraajia siellä on jo yli 5 000, vaikka Tanskanen teki ensimmäisen kuvan huhtikuussa.

Teoksista on myös esillä Tanskasen ensimmäinen soolonäyttely Porissa Kulttuuritalo Anniksessa 11. elokuuta asti.

Loppuvuodesta näyttely olisi tarkoitus saada esille muihinkin kaupunkeihin. Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa, mutta yksi asia on selvillä: näyttely tulisi jonnekin muualle kuin pääkaupunkiseudulle.

”Olen itse kotoisin Imatralta. Minua on vaivannut se, kuinka taide ja kulttuuri keskittyy isoihin kaupunkeihin.”

Sen takia Instagram on alustana toimiva. Työt ovat jokaisen ulottuvilla.

Ennen Riina Tanskanen yritti ”hymyillä hirveästi” ja täyttää ideaalin naisen roolia. Se ei tuntunut omalta. ”Olen pirtsakka, muttei se ole koko persoonani”, hän sanoo.

Alastomuuden lisäksi Tanskanen käsittelee töissään seksismiä, seksuaalista väkivaltaa, rasismia, suorituskeskeistä yhteiskuntaa, miellyttämistä ja ylipäätään sitä, mitä tyttönä tai naisena eläminen tarkoittaa vuonna 2020.

Projektista tuli Tanskaselle ”oma röyhkeyskoulu”.

”Tuntui, että löysin oman tavan puhua asioista. Omat patoutumat lähtivät vyörymään”, hän sanoo.

”On ok olla nuiva akka. Silloin ei menetä arvoa naisena tai ihmisenä.”

Yhdessä kuvassa nyrpeän näköisellä naisella on yllään mustat korkokengät ja leveälahkeiset sydänkuvioiset housut. Takamuksen kohdalta nousee vaaleanpunainen pilvi, jossa lukee ”pier”, ”prööt”, ”pask” ja ”prörölöö”. Naisen sivussa lukee act like a lady, eli käyttäydy kuin leidi.

Kuvatekstissä Tanskanen kirjoittaa:

Kuulkaas nyt, mä en aio käyttäytyä kuin hieno nainen. Sen sijaan mä aion olla ”SELLAINEN TYTTÖ”, joka pieree, istuu haarat levällään, haisee hieltä, mutristelee naamaansa ja laukoo aivan säädyttömiä ajatuksia.

Lapsena Tanskanen sanoo olleensa kauhukakara. Ei pahantahtoinen häirikkö, vaan sellainen hulivili, joka keksi kaikenlaisia tempauksia, ajautui nahinoihin, yritti kiertää sääntöjä ja kiipeili joka paikkaan.

Kerran hän sytytti vahingossa hienon juhlamekkonsa melkein tuleen pöytäkynttilästä sukujuhlissa.

Ikimuistoisin tempaus oli rintsikkamielenosoitus. Alakoulun viimeisillä luokilla Tanskanen marssi välitunnilla muiden luokan tyttöjen kanssa koulun ovien eteen ottamaan aurinkoa pelkät rintaliivit yläosana.

Se oli protesti sille, että pojat saivat olla kuumana päivänä välitunnilla ilman paitaa, mutta tytöt eivät.

Rintsikkamielenosoitus kesti siihen asti, kunnes opettajat käskivät laittaa paidan päälle.

”Pihalla oli päiväkotilapsia. Meille sanottiin, että ne päiväkoti-ikäiset pojat voivat saada siitä kuulemma traumoja.”

Aikuiset paheksuivat ja päivittelivät usein, miten voi olla tuollainen tyttö.

”Että pojista vielä ymmärtäisi, mutta tuollainen tyttö.”

Teini-iässä Tanskanen oppi kuitenkin miellyttämään muita. Niinhän tytöille opetetaan: pitää olla kiltti, hyvä koulussa ja kaikkien kaveri. Jos jotain tarinaa kuulee tarpeeksi monta kertaa, siitä tulee totta, Tanskanen sanoo.

Eniten miellyttäminen näkyi Tanskasella siinä, miten hän suhtautui seksuaaliseen ahdisteluun.

”Ajattelin, että noh, tämä nyt vain on tällaista. Olen saattanut ohjeistaa muita, että tätä pitää vain kestää, koska olemme naisia.”

Jos joku puolituttu tuli paasaamaan, että ”metoo on mennyt liian pitkälle” Tanskanen nyökytteli hiljaa vieressä, vaikka sisällä kiehui.

”Tuntui, että olen valmis kieltämään kaiken, mihin uskon ihan vain sen takia, että saan hyväksynnän siltä, jonka kanssa keskustelen.”

Tanskanen yritti mukautua sellaiseksi kuin luuli toisten haluavan. Sittemmin hän tajusi, ettei siinä ole järkeä, koska ihmiset haluavat vilpittömiä ihmiskohtaamisia.

”Mukautumisella ja miellyttämisellä ei edes saavuta haluttua lopputulosta.”

Ja mikä se haluttu lopputulos on?

”Varmaan se, että kaikki tykkäisivät minusta. Pitäisivät mukavana tyyppinä. Jotain vahvaa hyväksynnän hakemista se on.”

Hyväksyntää Tanskanen haki myös suorittamisella. Vaikka Tanskanen on vasta 22-vuotias, hän sanoo ”paahtaneensa töitä jo monta vuotta” ja opiskelleensa ”järkyttäviä määriä”.

Oli kiire saavuttaa hienoja asioita ja edetä uralla, jotta hän olisi ”ihmisenä yhtään mitään”.

Puolen vuoden aikana Tanskanen suoritti 50 opintopistettä, kun ihannemäärä on 60 opintopistettä vuodessa, jos mielii valmistua tavoiteajassa. Samaan aikaan Tanskanen työskenteli viestintäalalla.

Ja kuten arvata saattaa, ylisuorittaminen johti uupumiseen. Tanskanen sanoo, että omasta burnoutista puhuminen inhottaa, koska silloin hän toistaa niitä median rakastamia tarinoita, joissa ensin uuvutaan pohjalle, mutta oivalletaan lopulta jotain uutta.

”Se on vähän ällöttävää, mutta niin minulle tapahtui”, hän sanoo.

”Totesin, ettei ole tärkeää saada hienoja meriittejä. Etten oikeastaan kostu siitä juuri mitään.”

Tällä hetkellä Tanskanen opiskelee neljättä vuotta kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa, työstää kandidaatin tutkielmaansa Liv Strömquistin sarjakuvaromaanista ja toimii perustamansa ”koomisesti nuorekkaan ja kumouksellisen” Vita nuova -verkkomedian päätoimittajana.

Mutta hetkinen, eikö tässä ole aika paljon kaikkea? Ja onhan oman soolonäyttelyn pitäminen parikymppisenä ihailtava meriitti. Etenkin kun lähes kaikki Porin näyttelyn töistä on jo myyty.

Tanskanen myöntää, ettei voisi vain olla. Ei vielä.

”Mutta se on se suunta, johon haluaisin päästä. Pitäisi antaa itsellensä lupa olla.”

Eikä kunnianhimossa ole hänen mukaansa mitään väärää.

”Vaikka mulla on kaikenlaisia haaveita ja suunnitelmia taiteen ja kirjallisuuden saralla niin yritän välttää, että niistä tulisi uusi suorituksen kohde. Että olennaista ei olisi meriitit ja hieno elämä.”

Suosio myös mahdollistaa sen, että Tanskanen on voinut sanoa tekevänsä taidetta työkseen sen jälkeen, kun hän aloitti teosmyynnin heinäkuussa.

Tanskanen sanoo silti elävänsä ”opiskelijan tuloilla”. Tällä hetkellä se riittää.

”Tämä voi olla toisaalta naiivin parikymppisen puhetta. Kymmenen vuoden päästä voi tulla hirveä tarve ostaa farmariauto ja leipäkone.”

Riina Tanskanen perusti Vita nuova -verkkomedian keväällä 2019. Tanskasen ja 14 muun tekijän kollektiivissa on sama asenne kuin Tympeissä tytöissä. ”Halutaan ottaa kantaa, ja olla vähän hävyttömiä”, Tanskanen sanoo.

Instagramissa Tanskanen kirjoittaa kuvien alle tekstejä, joissa arvostellaan yhteiskuntaa ja kerrotaan kokemuksista, joihin moni tyttö ja nainen voi samastua.

Yhdessä kuvassa seisoo mustahuulinen tyttö, jolla on yllään vatsan ja rintojen alaosan paljastava paita ja vaaleanpunaiset pikkuhousut, joissa lukee baby. Takana lukee isoilla kirjaimilla: not asking for it, eli en pyydä sitä.

Kuvatekstissä Tanskanen kirjoittaa: Se alkaa jo lapsena. Aikuiset miehet huutavat perään. Yhtäkkiä mä olen huora. Viestiboksi täyttyy kikkelikuvista. Joku kahmaisee juhlissa mun persettä ja kaikki ympärillä nauravat. Mä nauran myös: HA HA HA!

Alastomuuden seksualisoinnissa ongelmallisinta on Tanskasen mukaan se, että siitä vedetään johtopäätöksiä. Ja mikä edes lasketaan alastomuudeksi?

”Harvoin kukaan ajattelee, että kyynärpää voi olla alasti. Kaikki on ok, kunhan tissit ja erityisesti nännit ovat peitossa.”

Miehen ja naisen paljaaseen ihoon suhtaudutaan yhteiskunnassa edelleen eri tavalla. Tanskanen ottaa esimerkiksi viime keväänä televisiossa pyörineen Temptation Island Suomen.

”Kun miespuolinen henkilö juoksi munasillaan ympäri allasta, se oli hauska läppä. Mutta kun seuraavassa jaksossa nainen viuhahti, se oli hirveä teko. Pettämiseen verrattava asia. Kumppani oli hirveän provosoitunut, kuinka hänen omaisuuttaan nyt halvennetaan.”

Alastomuus voisi olla vain olemista, jos sen annettaisiin olla, mutta kun ei anneta. Tanskanen sanoo, ettei suhtaudu omaan alastomuutensa täysin mutkattomasti. Muiden reaktioihin kun ei voi itse vaikuttaa, eikä seksualisoinnilta voi naisena välttyä.

”Kenen tahansa perusselfieille joku saattaa masturboida. Ja vaikka mulla olisi kadulla kaunis mekko päällä, niin kuka tahansa voi seksualisoida mut”, Tanskanen sanoo.

”Se stressaa ja ahdistaa, vaikka kuinka haluaisi olla feministinen soturi elämässään.”

Tanskasen mielestä onkin ristiriitaista, että toisaalta pitäisi pukeutua miten haluaa ja antaa nännien näkyä paidan läpi, jos haluaa. Purkaa asioita omalla esimerkillä.

”Mutta mitä se maksaa, kun laittaa itsensä alttiiksi katseelle ja arvioinnille?”

Monimutkaista asiasta tekee myös se, kuinka naiset vahtivat toisiaan siinä, mikä on säädyllistä: miten peitetään kamelinvarvas, nännit ja pikkuhousujen rajat.

Tanskanen sanoo, että Tympeät tytöt ovatkin tietynlainen ihanne.

Vaikka tytöt ovat nuivia ja kriittisiä, he ovat myös lempeitä itseään ja muita kohtaan. Sen Tanskanenkin haluaa vielä joskus saavuttaa.