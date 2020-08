Sofie Sarenbrant sukeltaa Syntipukissa ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ristiriitoihin. Kirja on Emma Sköld -sarjan neljäs osa. – Sarenbrant kuvattiin Tukholmassa toukokuussa 2020, kun sarjan kahdeksas osa ilmestyi.

Sofie Sarenbrant: Syntipukki (Syndabocken). Suom. Helene Bützow. WSOY. 419 s.

Aurinkoisen Bromman ylle on kerääntynyt tummia pilviä. Kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Turvattomuus valtaa alaa, koska porvarillisella asuinalueella riehuu rikollisjengi, joka tehtailee asuntomurtoja. Tilanne kärjistyy, kun yhden asuntomurron yhteydessä kuolee nuori, viaton poika, joka on palannut sattumalta kotiin muun perheen jäätyä viettämään kesää Nizzaan.

Rikospoliisi Emma Sköld ja hänen työparinsa Thomas Nyhlèn määrätään selvittämään murhaa ja asuntomurtojen sarjaa. Heti alusta alkaen kaksikko törmää pinnan alle patoutuneeseen rasismiin. Paikalliset asukkaat uskovat, että syyllinen löytyy hanttihommia tekevistä vierasmaalaisista työläisistä. Poliisi taas törmää paikallisten omiin salaisuuksiin ja valheisiin.

Tunteittensa kanssa kamppailevalla Emma Sköldilla ja Thomas Nyhlènilla on myös oma salaisuutensa, josta he eivät toivo poliisikollegoiden saavan tietävän mitään. He seurustelevat ja asuvat samassa osoitteessa. Ongelma syntyy siitä, että suhde ei ole ohjesäännön mukainen.

Itsekin Brommassa asuvan Sofie Sarenbrantin Emma Sköld -sarjan neljännen osan Syntipukin alkuasetelma on siinä mielessä virkistävä, että se ei tarjoa muodikkaaksi nousseen kovaksikeitetyn pohjoismaisen dekkarin yltiöväkivaltaista kuvastoa, vaan virittää psykologisemman tulokulman todellisuuteen.

Sofie Sarenbrant (s. 1978) sukeltaa ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pahoinvointiin ja ristiriitoihin hukkaamatta ihmisten moninaista arkea ja elämän tavanomaista kulkua. Hän ei ole pahan julma papitar, joka saarnaa Nordic Noirin helvetistä ja ikuisesta kadotuksesta ja ristiinnaulitsee psykopaatteja.

Kuolemaan päättyvää asuntomurto liippaa siinä mielessä läheltä Emma Sköldiä ja Thomas Nyhlènia, että he seuraavat sitä lähes omalta kotiovelta, koska epävirallinen uusioperhe asuu kesää Emman siskon talossa. Sisar perheineen on Las Palmasissa­ – brommalaiset, kun eivät ole mitään pohjasakkaa, eivät ainakaan omasta mielestään.

Emma ja Thomas joutuvat myös pohtimaan, josko rikollinen oli alun perin tähdännyt murtautuvansa heidän kortteeriinsa. Onko Emma taas vaarassa?

Paikalliset tuntuvat tietävän syylliset jo paljon ennen poliisia. He uskovat, että Brommassa työskentelevät baltialaiset rakennusmiehet ja entisestä Itä-Euroopasta tulleet siivoajat ovat syypäitä rikoksiin.

Emma ja Thomas taas joutuvat selvittämään, ovatko vierastyöläiset vain syntipukkeja.

Näin Sarenbrant ottaa tulilinjalle kaksi kuplaa. Toinen kupla on brommalaisten käsitys itsestään, toinen kupla puolestaan rakentuu brommalaisten some-todellisuudessa, jossa tuomiota langetetaan nopeammin kuin kenttäoikeudessa.

Yhtä lailla kritiikin kohteeksi joutuvat kaksinaismoralismi, eriarvoisuuden sietokyvyn puute, laumasieluisuus ja sosiaalinen teeskentely.

Useat eri juonenkulut yhteen nivova Syntipukki on pakoton, koukuttava ja hyvin rullaava rikosromaani, vaikka se ei nouse yhtä korkealle tasolle kuin aiemmat Sköld-sarjan osat.

Sarenbrant on pilkkonut kerronnan ehkä liiankin hyvin siististi ja helposti sulaviin paloihin, mistä syntyy osin hivenen teollinen maku. Kokonaisuus ei liioin ole aivan tasapainossa. Kerronnan edetessä kohti vääjäämätöntä loppuratkaisua Sarenbrant käy ryöstöviljelemässä Nordic Noirin mustanpuhuvaa maa­perää. Sääli.

Silti Syntipukki osoittaa, että Sofie Sarenbrant tuo oman lisänsä pohjoismaiseen rikoskirjallisuuteen eikä vain peesaa sen peräaalloilla.